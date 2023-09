Sabato speciale al PalaTrieste: presentazione della squadra e l’asta per “IoTifoSveva”

TRIESTE Entra nel vivo la settimana della Pallacanestro Trieste, con due appuntamenti dedicati ai tifosi e a tutto il mondo biancorosso. Giovedì il già annunciato “Fan appreciation day” che, dalle 17.50, permetterà ai tifosi di assistere all’allenamento della squadra e incontrare i giocatori.

Sabato, invece, ci sarà invece la presentazione ufficiale della prima squadra e delle divise ufficiali con cui Trieste affronterà il campionato, in uno speciale evento aperto al pubblico che avrà il suo culmine con l’importante asta benefica organizzata con l’Associazione #IoTifoSveva. L’appuntamento è fissato alle 17.30 all’ingresso del PalaTrieste in via Miani, con l’apertura dello spazio Food and Beverage adiacente al palazzetto, dietro alla Curva Nord, in cui sarà possibile degustare menu speciali e ascoltare la musica del dj set di Radio Punto Zero.

La presentazione delle formazioni biancorosse si terrà all’interno del palazzetto. Inizio alle 18.30, verranno presentate la prima squadra, la formazione femminile del Futurosa pronta ad affrontare, dal prossimo 7 ottobre, una nuova stagione di serie A2 oltre al settore minibasket Tecnocasa, alla formazione di serie C e a tutto il settore giovanile.

Dalle 20, nel giorno in cui ricorre il quarto anniversario della scomparsa della piccola Sveva inizierà l’asta benefica il cui ricavato andrà interamente devoluto all'associazione "#IoTifoSveva". Verranno messe a disposizione dei tifosi le canotte della passata stagione, ci sarà una speciale sezione dedicata ai triestini che giocano lontano da casa (Stefano Tonut ma non solo) con la chicca finale della divisa di Juan Manuel Fernandez, giocatore mai dimenticato dalla tifoseria la cui maglia verrà rimessa a disposizione da una coppia che l'aveva acquistata un paio di stagioni fa.

I proventi derivati dalla vendita delle maglie da gioco dello scorso campionato - insieme ad altri fantastici memorabilia - andranno a sostenere le iniziative dell’Associazione.