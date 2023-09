Trieste cerca avversari, in Supercoppa è un rullo Trapani

TRIESTE. Sarà pur sempre una piccola consolazione ma la Pallacanestro Trieste può leccarsi le ferite dell’eliminazione dalla Supercoppa con meno amarezza: Trapani, che l’ha sconfitta a Valmaura sbarrandole la strada per le Final Four di Montecatini, è davvero forte.

Nella prima semifinale della Supercoppa gli Sharks siciliani hanno sconfitto la Tezenis Verona con venti punti di scarto 82-62. Trapani è rimasta sempre avanti, ha avuto 21 punti da Notae e 20 da Marini ma soprattutto sta giocando senza uno straniero.

In meno di una settimana ha battuto due tra le formazioni più forti del girone rosso della prossima serie A2 e questo vale un chiaro avvertimento a tutti: chi vuole puntare alla promozione in A dovrà fare i conti con i siciliani. Verona invece - valutando le forze in campo nel girone rosso - al momento sembrerebbe di levatura inferiore rispetto a Trieste e Udine.

A proposito, il girone rosso sarà bene viverlo al vertice perchè gli incroci nella fase a orologio con le formazioni dell’altro girone potrebbero riservare sorprese spiacevoli: se qualcuno aveva dubbi sulla caratura di Treviglio, ad esempio, ci hanno pensato i lombardi nella semifinale di Supercoppa a chiarire le cose.

La squadra dell’ex biancorosso AJ Pacher (ieri sera autore di 15 punti) ha strapazzato la Real Sebastiani Rieti di Marco Spanghero con una prova mostruosa di Miaschi, fino a qualche anno fa uno dei giovani esterni più quotati in assoluto, poi fermatosi in A2 con tre stagioni consecutive in doppia cifra.

Il campionato, comunque, è pronto a cominciare. Nessuno può più nascondersi, il tempo delle amichevoli è finito per tutti o quasi. Quel quasi comprende anche la stessa Pallacanestro Trieste che anzichè mettersi in moto domenica prossima come da calendario ufficiale dovrà attendere il 4 ottobre per ospitare in via Flavia Orzinuovi a causa della chamata in nazionale tre contro tre di un tesserato del club lombardo.

Per non perdere il ritmo-partita ed evitare che trascorrano troppi giorni tra l’ultimo incontro disputato, il ko con Trapani appunto, e il debutto in A2 si sta cercando di allestire un’amichevole.

Compito per niente facile, gli altri club di A2 saranno in pista già nel prossimo week-end e stanno partendo anche tutti gli altri tornei.

E nel piano settimanale ci sono già due giornate off-limit, giovedì e sabato occupate dagli eventi con i tifosi appena annunciati. Intanto, agli ordini di coach Christian il gruppo ha continuato a lavorare.