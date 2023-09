Pallanuoto Trieste, ragazzi leader e orchette in Euro Cup

TRIESTE Arrivano i primi verdetti ufficiali dall’euroavventura della Pallanuoto Trieste maschile e femminile dopo l’impegno francese nei rispettivi turni di Coppa.

I ragazzi di Bettini, già certi del passaggio al secondo turno di Euro Cup, superano anche il Tourcoing e salutano il girone eliminatorio da capolista (i transalpini accedono ugualmente alla seconda fase, ma dal secondo posto. Eliminati Szolnok e Pays D’Aix).

Un soffio separa invece la Pallanuoto Trieste femminile dal prosieguo del cammino in Champions League: la sconfitta di misura contro le padrone di casa del Mulhouse alla terza giornata del primo turno preliminare fa scivolare le orchette in Euro Cup, a macinare comunque esperienza internazionale che a questi livelli fa la differenza.

MASCHILE L’11-12 ai danni del Tourcoing arriva dopo una gara in botta e risposta che premia la resistenza di Petronio e compagni (tra cui Caruso tra i pali) protagonisti di un fine settimana impegnativo e chiuso in bellezza grazie alla doppietta del capitano cui si aggiungono quelle di Vrlic, Valentino, Razzi e Marziali ed i gol di Podgornik e Mladossich che hanno tenuto a bada la formazione francese fino a strapparle la vittoria.

EN TOURCOING-PALLANUOTO TRIESTE 11-12 (2-3, 5-4, 1-3, 3-2)

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 2, Liprandi, Vrlic 2, Valentino 2, Dasic, Mezzarobba, Razzi 2, Marziali 2, Bini, Mladossich 1, Caruso. All. Bettini.

FEMMINILE A qualche chilometro di distanza, Cergol e compagne chiudono la tre giorni con tre punti in quattro partite, piazzandosi definitivamente al quarto posto dopo il 10-9 subito dal Mulhouse, padrona di casa e prima forza del raggruppamento. Fatale un avvio così così che porta le avversarie sul 4-0 a cavallo dei primi due periodi: un margine che le rosalabardate riescono parzialmente a ricucire con Vukovic, Citino e Gragnolati fino al 6-3 di inizio secondo tempo. Al cambio campo, Cergol e Colletta ritrovano il -1, ripristinato dalla stessa capitana triestina anche dopo il gol di Radosavljevic. Negli ultimi 8 minuti le due squadre continuano a rincorrersi sul tabellino: Cergol agguanta il pareggio e Colletta firma l’8-8 di metà periodo. Uno strappo di Dhalluin e Guillet consente alle transalpine di allungare ulteriormente di 2 incassando la sola replica di Gragnolati che a 38 secondi dalla sirena fissa il risultato sul 10-9 che sa di arrivederci alla prossima Champions.

Dal girone B, Mulhouse, Ethnikos e Mediterrani continuano il cammino in Champions League; la squadra griffata Samer & Co. Shipping e Plebiscito scendono in Euro Cup.

MULHOUSE WP - PALLANUOTO TRIESTE 10-9 (2-0; 4-3; 1-3; 3-3)

Pallanuoto Trieste: Sparano, Citino 1, De March, Cordovani, Marussi, Cergol 3, Klatowski, Colletta 2, Gragnolati 2, Vukovic 1, Riccioli, G. Zizza, Ingannamorte. All. P. Zizza.