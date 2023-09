Pallanuoto femminile, Orchette battute dall’Ethnikos Pireo

TRIESTE Un risultato avaro non graffia la prima della Pallanuoto Trieste femminile in acque internazionali dove l’armonia della squadra di Zizza è preda dell’impeto avversario: micidiale sotto porta e impenetrabile nelle retrovie.

Al debutto in Champions League (preliminari) le orchette non sfigurano ma il primo ballo finisce con una sconfitta per 12-9: merito delle elleniche dell’Ethnikos, forti di un’impronta che soprattutto nella prima metà di gara ha indirizzato a proprio favore la partita. Trieste è arrivata in Francia con zero minuti nelle braccia ed è ancora alla ricerca delle geometrie più fluide, cosa che solo il tempo potrà garantire.

Sabato sfida a Mediterrani (alle 11.30) e Plebiscito Padova (18.30).

È di Tornarou il gol che sblocca l’incontro mentre la prima rete europea di Trieste scaturisce dal destro di Klatowski. La manovra delle greche è fatta di cambi gioco repentini; due di questi mandano in porta Benekou e Tornarou mentre De March opta per la soluzione centrale trovando il 3-2.

Tra un periodo e l’altro Kaetodou supera Sparano con due pallonetti e si intesta anche il 6-3 dopo il guizzo di Citino. Prima del cambio campo, il rigore di Ninou ed il mancino di Karampetsou minacciano la squadra griffata Samer & Co. Shipping, rianimata dall’esperienza di Cergol che con un pallone morbido sul secondo palo e un capolavoro dalla distanza scuote le compagne.

L’intervallo dà ragione alle giuliane che dopo aver pagato lo scavetto di Benekou, accorciano con il penalty di Gragnolati e la deviazione vincente di Vukovic.

A 8 minuti dalla fine il tabellino segna un abbagliante –2 sul quale però irrompono Karampetsou, Ninou e Mihailovic portando il risultato sul 12-7. Il cronometro concede il tris personale a Cergol e lo spazio per mandare a referto Cordovani.F.B.