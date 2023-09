La Pallanuoto Trieste pareggia con Bologna e va alle Final Eight

TRIESTE L’ultima tappa del preliminary round di Coppa Italia non va oltre un fastidioso pareggio per 14-14 tra Pallanuoto Trieste e De Akker Bologna: un risultato che non accontenta nessuno ma basta per scansare lo spauracchio eliminazione. La qualificazione alla Final Eight è arrivata “all’asciutto” in virtù della differenza reti accumulata dai giuliani, graziati dall’insufficiente 12-11 del Bologna sul Quinto.

Due vittorie, una sconfitta ed un pareggio proiettano così Trieste ai quarti di finale del torneo (contro Brescia) ma alimentano un bottino che non può non impensierire Bettini, soprattutto in vista dell’Euro Cup che per la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping comincerà venerdì contro il Pays D’Aix Natation. «Non sono contento – ha ammesso il tecnico - abbiamo fatto alcune cose buone e tanti passi indietro sotto il piano del gioco; qualcosa non ha funzionato e non abbiamo tempo per rimediare. Ora – ha proseguito - dobbiamo fare quadrato e ritrovare la concentrazione perché tra pochi giorni saremo chiamati ad un appuntamento importante che non possiamo permetterci di sbagliare».

Contro la De Akker, Trieste si è ritrovata a +4 a meno di sei minuti dalla fine per poi capitolare nel pareggio che poteva costare carissimo. La spia, in ogni caso, è accesa e questo grappolo di giorni che conduce all’Euro Cup servirà per spegnerla con la testa bassa e tante bracciate per ritrovare il ritmo che connota Petronio e compagni.

«Partita da dimenticare – ha commentato il d.s. Brazzatti - non siamo mai riusciti a prendere l’inerzia del match e alla fine ci siamo fatti raggiungere». Il 6-3 della prima frazione è una rincorsa tra le due squadre fino a quando Mladossich e Dasic decidono di calare rispettivamente un poker e una doppietta. La distanza è mantenuta anche nel secondo quarto grazie ai “soliti due” ed alla rete di Vrlic che va a referto sfruttando la superiorità numerica (9-6).

Al cambio campo Bologna riesce rispondere ai gol di Vrlic e Marziali portandosi ad un inaspettato -2 che incoraggia gli emiliani. Negli ultimi 8’ Mlado e Razzi allungano sul 14-9 a 5’29” dalla sirena ma un crollo nel finale demolisce tutto il vantaggio e sfocia nel turbolento pareggio firmato Luongo e Steven. Alle Final Eight di aprile accedono anche Pro Recco, Quinto, Rn Savona, Brescia (la prossima avversaria dei triestini), Ortigia, Posillipo e Salerno.

Trieste-Bologna 14-14

PALLANUOTO TRIESTE: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic 2, Valentino, Dasic 4, Liprandi, Razzi 1, Marziali 1, Bini, Mladossich 6, Caruso. All. Bettini.