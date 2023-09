La Pallacanestro Trieste davanti ai tifosi riceve Trapani: in gioco il pass per le finali di Supercoppa

TRIESTE. Dopo l'Old WIld West Udine, sulla strada delle final four di Supercoppa in programma nel fine settimana a Montecatini Terme, un'altra delle attese protagoniste del prossimo campionato di serie A2. Martedì sera alle 20.30, sul parquet del PalaTrieste, arriva la Trapani Sharks, ambiziosa formazione nata nel corso dell'estate dalle ceneri della Pallacanestro Trapani.

Ereditato il titolo sportivo dalla Stella Azzurra Roma, la società siciliana si è affidata alle idee del vulcanico presidente Valerio Antonini che ha rilevato la gestione del PalaIlio allestendo un roster di tutto rispetto grazie a un mercato importante. Per Trieste una sfida interessante nel percorso di avvicinamento all'esordio contro Orzinuovi: un test per capire, dopo i riscontri positivi del derby vinto venerdì scorso, a che punto è la costruzione del nuovo gruppo affidato alle cure di coach Christian.

«La partita contro Udine è stata senza dubbio impegnativa- l'analisi di Jamion Christian - ma siamo entusiasti di poter continuare questo torneo e avere la possibilità di portarcelo a casa. Ho visto entrambe le partite di Trapani e qualche match della passata stagione. Sono una squadra che sta facendo bene, con un sistema di gioco molto efficace, che si è rinnovata molto rispetto a quella dello scorso campionato. Il modo in cui fanno girare la palla e la fanno arrivare in area sarà per noi stimolante perchè ci costringerà a confrontarci con situazioni nuove. Contro Udine abbiamo apprezzato molto il supporto e l'energia che ci ha regalato il nostro pubblico. Confidiamo nel fatto che anche questa sera i tifosi possano darci una mano e spingerci a conquistare un successo che ci permetterebbe di continuare a vivere da protagonisti questa manifestazione».

FORMAZIONE: Rispetto al derby vinto contro l'Old WIld West, da valutare la situazione di Stefano Bossi e Giovanni Vildera, entrambi non entrati contro Udine.

IL PROGRAMMA: Queste le altre sfide dei quarti di finale della Supercoppa Lnp. Cento, Verona e Torni oteste di serie, chi vince accede direttamente alle final four. Sella Cento-Real Sebastiani Rieti, Tezenis Verona-Unieuro Forlì, Reale Mutua Torino-Treviglio.