Pallacanestro Trieste verso la Supercoppa, inserimento graduale di Reyes

TRIESTE Mercoledì sera per la Pallacanestro Trieste la prima verifica ufficiale dopo le amichevoli precampionato e il torneo di Lignano. Si va a Cividale sul campo della Gesteco Eagles per la Supercoppa.

Non è ancora campionato, ci sono meno stress, ma c’è un trofeo di prestigio in palio ed è giusto provare ad arrivare fino in fondo, pur senza rischiare di forzare. Ed è questo lo spirito che guida i primi giorni triestini di Justin Reyes, secondo il piano preparato dal preparatore atletico Marco Bonetta e dallo staff tecnico di coach Jamion Christian.

Il portoricano è appena arrivato dai Mondiali e questo rassicura sul fatto che atleticamente sia in condizione ma naturalmente va inquadrato nel contesto di un gruppo che si sta allenando insieme da quasi un mese. L’inserimento sarà graduale. Sicuro invece il rientro di Stefano Bossi. Intanto ieri sera Cividale è stata battuta da Udine.

IL DERBY FRIULANO ALL’APU L’ Apu, ancora senza l’infortunato Gaspardo, che dopo un avvio balbettante ha preso le misure della Pillastrini-band, incamerando un vantaggio tranquillo sull’asse Da Ros–Clark, con Delia però ancora lontano dalla condizione migliore. Mentre Alibegovic sul perimetro non ci prende, è Ikangi, col fiato sul collo di Redivo, a centrare all’8’ il triplone del 18-10, poi ci pensa Clark, il miglior bianconero, a imitarlo per il 34-24 del 6’ della seconda frazione. Udine difende attentamente, Redivo nei primi due quarti non va oltre uno stentato 1 su 4 dal campo, mentre sono i giovani Marangon e Furin, accanto a Dell’Agnello, a mantenere la Gesteco in scia fino al riposo. I gialloblù rientrano più carichi, a difesa intensa mani addosso anche se con qualche difficoltà in fase conclusiva, mentre Udine trova punti con costanza dalle mani di Clark per il +10 (47-37) del 3’, dilatando a seguire il vantaggio. Cividale si piazza in 2-3, con Marangon sopra le righe, ma Ikangi e Clark, con Da Ros e Arletti in spolvero, continuano a sforacchiare la retina e l’Apu arriva al 9’al vantaggio massimo (66-48), difendendo bene e portando per tre volte Cividale ai 24”. Una tripla di Caroti porta Udine al +23 (76-53) dopo 3’ della frazione conclusiva, per l’Apu si fa tutto facile.

APU OWW–GESTECO CIVIDALE 87-62 (20-14; 42-33; 67-53). Apu: Vedovato 3, Clark 23, M.Alibegovic 2, Caroti 6, Arletti 4, Delia 12, Dabo 2, Da Ros 10, Agostini, Zomero, Monaldi 13, Ikangi 12. All.: Vertemati. Gesteco: Marangon 9, Redivo 12, Miani 7, Balladino ne, Mastellari 2, Rota 5, Balde, Furin 4, Bartoli 4, Barel 3, Isotta 2, Dell’Agnello 14. All.: Pillastrini. Arbitri: Wassermann, Almerigogna, Roiaz.Edi Fabris