Corsa dei Castelli, presentata la maglietta ufficiale: i dettagli per l’iscrizione

TRIESTE ASD Promorun presenta la nuova t-shirt ufficiale della 7^ Corsa dei Castelli, manifestazione podistica di 10 km su strada omologata FIDAL, in programma domenica 15 ottobre: “Yes We Run” il motto sulla maglietta del partner tecnico Joma.

La corsa è frutto di un’idea dell’assessore allo Sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e dell’ex atleta azzurro Michele Gamba, organizzata appunto da ASD Promorun con la collaborazione del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La gara

L’appuntamento di quest’anno vedrà la presenza degli atleti della 1st International Road Race Running Match U23, tappa ufficiale di avvicinamento ai Campionati Europei di Roma 2024 di atletica leggera, evento inserito nel calendario di World Athletics e che accoglierà al via oltre dieci federazioni estere che faranno gareggiare più di 100 atleti under 23 delle proprie squadre nazionali.

La Non Competiva e la Family Run

Accanto alla manifestazione principale anche la Non Competitiva Ten, evento parallelo ma per il quale non è necessario il tesseramento e la presentazione di un certificato medico agonistico, e la Family Run 8 km il cui scopo è quello di diffondere la cultura dello sport come abitudine fondamentale per il benessere psico-fisico.

La T-shirt

Come da tradizione di tutti gli eventi Promorun, tutti gli iscritti alla manifestazione riceveranno una T-shirt tecnica firmata da Joma, già partner tecnico della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Un capo di alta qualità che coniuga le caratteristiche tecniche con lo stile, dal colore rosso intenso, passionale, in pendant con i colori di ASD Promorun, riporta sul fronte i loghi di Joma e dell’evento e il motto “Yes, We Run”, una frase motivazionale che racconta passione e orgoglio dei podisti per questo sport.

“Grazie all’ingresso di Joma come nuovo title sponsor, la 7^ Corsa dei Castelli cresce ancora e fa un nuovo e importante salto di qualità – afferma Silvia Gianardi Presidente Promorun Asd –. Siamo orgogliosi di questa nuova partnership con un brand dal forte carattere internazionale, così come è il nostro evento che da sempre vede presenti atleti di primissimo livello mondiale e che quest’anno vede al via anche la prima International Road Race Running Match U23, competizione che ospiterà qui a Trieste tante nazionali estere”.

SOLIDARIETA’ - ASD Promorun rinnova l’attenzione per il territorio anche attraverso il progetto solidale nei confronti della Fondazione Burlo Garofolo Resusci Junior. Gli atleti potranno donare al momento dell’iscrizione tramite il sito Enternow, attraverso bonifico bancario sull’Iban IT 34 T 02008 02230 000106191921EUR intestato a: PROMO RUN TRIESTE A.S.D., Causale: Conto solidarietà oppure al ritiro del pettorale, dove personale della Fondazione Burlo Garofolo sarà presente per spiegare il progetto.E’ la squadra più grande quella della solidarietà.

ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito, (qui il link). Prossimo cambio tariffa il 30 settembre. Le iscrizioni alla Family Run 8 km sono aperte sul sito, (qui il link).

Promo speciale: due adulti che accompagnano un minore di 16 anni pagheranno una sola quota di iscrizione e avranno diritto a tre pettorali. Promo società con minimo 10 partecipanti. Bambini e ragazzi fino a 18 anni partecipano gratuitamente.

La Corsa dei Castelli ospita la 1st International Road Race Running Match u.23 10k

Programma 1st International Road Race Running Match U23

Sabato 14 ottobre

Ore 16:30 - Cerimonia di apertura. Saluto delle autorità e presentazione dei team nazionali.

Domenica 15 ottobre

Ore 08:30 - Ritrovo al bus navetta in direzione della partenza

Ore 10:00 - Partenza 1st International Road Race Running Match U23 gara di 10 km in linea che attraversa i punti iconici della città di Trieste

Ore 11:15 - Inizio premiazioni, verranno premiate, nell’ordine: le prime 3 donne U23, i primi 3 uomini U23, le prime 3 nazioni.