Triestina, Malomo: «Se segnavamo nella prima mezz’ora sarebbe cambiato tutto. Ci siamo abbassati troppo»

TRIESTE La prima al Rocco ha spezzato quel filo di continuità potenziale che legava l’entusiasmante finale della stagione scorsa, con i successi a Seregno e Crema su tutti, a quello che i tifosi auspicavano fosse un esordio gaudente nella nuova era americana. Ad indossare la fascia di capitano con l’orgoglio di un triestino ormai adottivo Alessandro Malomo, il difensore centrale che assieme ai suoi compagni da fine gennaio in poi aveva perso solo 3 volte in quattro mesi. Un esordio sul quale tornare con una analisi divisa in due segmenti, uno per tempo. «Siamo partiti forte ed è quello che ci eravamo detti nello spogliatoio, caricati da uno stadio fantastico e con un pubblico che risponde sempre presente. Eravamo galvanizzati e volevamo partire forte, secondo me lo abbiamo fatto, nei primi 25 minuti siamo stati bravi a pressarli alti, loro hanno un’ottima organizzazione e qualità ma abbiamo rubato palloni importanti».

Cosa è mancato allora all’Unione per un risultato positivo?

«È mancato il gol in quei 20 minuti, perché in C quando crei e non concretizzi le cose poi si complicano. La seconda metà del primo tempo è stata equilibrata, non ricordo grandi occasioni loro se non un paio di cross, mentre noi in alcuni contropiedi abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Nel secondo tempo l’espulsione ha oggettivamente condizionato la gara, ci siamo abbassati un po’ troppo, loro hanno trovato un gran gol e noi non siamo riusciti a pareggiare».

Ad incidere anche l’assenza di cambi, in un calcio ormai da 5 sostituzioni a gara, per il fronte offensivo?

«Non è un alibi, ma indubbiamente Redan e Lescano hanno speso tanto, non avendo ricambio in panchina si è persa un po’ di brillantezza ma sono fiducioso, nonostante fossimo per otto undicesimi nuovi la prima mezzora è stata incoraggiante. Per cui non facciamone un grosso problema, è una partita che speravamo andasse meglio, va detto che abbiamo affrontato una squadra forte, di categoria. Noi non avevamo concesso quasi nulla, una classica partita di serie C».

La squadra, a differenza del Trento, ha dunque esordito senza alcun rodaggio ufficiale. Aspetto non da poco.

«Il fatto di non aver giocato la Coppa Italia ha inciso, è quella partita che misura come stai a livello fisico e tattico, questa era dunque una incognita, finché eravamo in 11 abbiamo retto alla grande, poi l’inferiorità ha condizionato la gara, quello che mi sento di dire è che potevamo gestire meglio la partita in dieci. È anche vero che hanno trovato un gran gol, su un disimpegno che potevamo fare meglio. Bravi loro, ma non ci sono entrati in porta con la palla».

In dieci si poteva operare diversamente?

«Ci siamo abbassati tanto, parlavo a fine partita di alcuni dettagli con Struna. Speravo certamente di commentare una partita diversa ma gli spunti positivi sono tanti. Miglioreremo le cose fatte male».

Sarà il tempo dunque, ed è scontato sia così, la variabile per plasmare la squadra ad immagine e somiglianza di Attilio Tesser.

«Non deve essere un alibi ma è una cosa oggettiva, siamo tanti nuovi, che parlano lingue diverse, stiamo cercando di parlare un’unica lingua in campo e ci arriveremo senz’altro. Con il Trento purtroppo non sono potuti essere della partita i nuovi acquisti».