Esordio amaro di campionato per la Triestina Calcio: il Trento espugna il “Rocco”

TRIESTE. La maledizione della prima partita continua a imperversare sul Rocco. Nemmeno Tesser è riuscito a sfatare questa triste tradizione. Il Trento ben organizzato è passato con pieno merito trafiggendo una Triestina rimasta in dieci nella ripresa per l’espulsione di Pierobon. Ma questo non può essere né un alibi, né una giustificazione. L’Unione ha tenuto bene il campo nei primi 20’ e benino per tutta la prima frazione. Poi non ha avuto la forza fisica e mentale per tenere botta ai trentini soprattutto a centrocampo. Serve pazienza e mancavano gli ultimi arrivati e in primis D’Urso ma Tesser dovrà lavorare tanto nei prossimi giorni per trovare una quadra. Anzi una squadra. Si sapeva che l’inizio di campionato sarebbe stato in salita ma sinceramente era lecito attendersi qualcosa di più. Anche per non smorzare l’entusiasmo con il quale i tifosi alabardati si sono presentati allo stadio in circa seimila. E alla fine non si sono sentiti fischi. Da qui bisogna ripartire.

LA SCACCHIERA Tesser si affida al modulo costruito nel lavoro estivo. Il tecnico in difesa preferisce l’esperienza di Ciofani a destra, Struna e Malomo e lascia ad Anzolin a sinistra il compito di avanzare. A centrocampo Correia è l’uomo deputato a dettare i tempi e le geometrie scortato a destra da Germano e a sinistra dal giovane Pierobon. Sulla trequarti El Azrak alle spalle di Lescano e Redan. Panchina cortissima per la non disponibilità di D’Urso, Vallocchia, Finotto, Jonnson, Adorante (squalificato), Minesso (infortunato). Il Trento risponde con il 4-3-3 di Tedino e si affida davanti a Petrovic e Pasquato.

LA PARTENZA L’Unione come prevedibile prende in mano le redini della gara ma senza esagerare. Le prime due insidie arrivano dai lati con gli spunti di Redan a destra e una percussione di Anzolin dall’altro lato (15’). Il Trento non pressa alto ma attende con ordine la manovra degli alabardati. El Azrak fatica a trovare la posizione anche perché francobollato da Sangalli.

IL TRENTO SALE Dopo i primi venti minuti di attesa la squadra di Tedino alza un po’ il baricentro e prende campo senza tuttavia impensierire Struna e compagni. La Triestin risponde con un’iniziativa di Redan che invece di calciare in porta cerca al centro Lescano anticipato dalla difesa ospite (30’). La Triestina fa però tanta fatica con il Trento che si prende troppo spesso le seconde palle. Su una girata in area di Struna si chiude una prima frazione equilibrata.

IL ROSSO Gli alabardati cercano di accelerare ma Pierobon incappa ingenuamente nella seconda ammonizione e la Triestina al 3’ si trova in inferiorità numerica. Tesser corre ai ripari togliendo El Azrak sostituito da Celeghin. Il Trento si gioca le sue chance e prende il comando delle operazioni con una Triestina in difficoltà ma rimasta con due punte.

Eppure al 25’ Lescano di testa su splendida punizione di Anzolin ha l’occasione per il gol ma la palla finisce alta.

IL GOL Sul capovolgimento di fronte il Trento colpisce. La palla esce dall’area e Sangalli indisturbato scaglia un fendente imparabile per Matosevic. Un vero guaio. Tesser mette in campo forze fresche per un cambio tattico con Pavlev per Germano e Moretti per Malomo. Dietro si destreggiano in tre con un uomo in più a centrocampo per contrastare il dominio degli ospiti in mediana. Eppure il Trento sfiora il raddoppio con Petrovic.

IL FINALE La partita si stiracchia fino a quando anche Di Cosmo si prende la seconda ammonizione. Il finale è in parità numerica, una chance in più per l’Unione. Una chance che la Triestina è troppo stanca per cogliere.