Mille tifosi in festa per la new Triestina calcio di Ben Rosenzweig

TRIESTE Piazza Verdi ricolma di un migliaio di tifosi, e poi bandiere, fumogeni, applausi, cori e tantissimo entusiasmo: così il popolo alabardato ha salutato ieri sera la presentazione della prima squadra della Triestina.

Ma oltre a giocatori vecchi e nuovi, grande accoglienza ovviamente anche per la dirigenza Usa (oltre al presidente Ben Rosenzweig c’era anche la novità del vicepresidente Chris Hutton) e lo staff tecnico: non a caso Tesser, assieme a De Falco, è stato il più gettonato nel termometro del tifo.

Già, Totò De Falco: è stato lui l’ospite d’onore della serata condotta da Guido Roberti, il trait d’union fra la Triestina del passato e quella di presente e futuro. E proprio il bomber alabardato, dopo i cori della folla “Segna per noi, Totò De Falco”, ha aperto la kermesse.

«Sono venuto molto volentieri perché questa società sta facendo grandi cose e ha rispetto della città e della storia – ha detto Totò – Trieste è una città particolare per quanto riguarda il calcio, bisogna capirla. Ai giocatori dico di dare l’anima per questa maglia, perché a chi lo fa, poi Trieste gli torna cento volte quello che semina. La nostra garanzia è Tesser e il suo staff con Strukelj e Cortiula. Questo non vuol dire vincere subito, perché bisogna aver pazienza e costruire. Ma dico anche che questa società merita molti più abbonamenti».

È stata poi la volta della presentazione della maglia ufficiale della Triestina con il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Sul palco il presidente alabardato Ben Rosenzweig: «Sono molto contento di essere qui in città con la famiglia – ha detto il patron dell’Unione – negli ultimi tre mesi mi sono letteralmente innamorato di Trieste, e abbiamo intenzione di tornarci spesso. Sarò qui per la prima di campionato e spero ci siano tanti di voi».

Qualche parola anche per il vicepresidente Chris Hutter: «Sono molto felice di essere a Trieste, è una città bellissima. Anch’io sarò al debutto e non vedo l’ora di veder giocare la squadra».

A rappresentare il main sponsor, ovviamente il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga: «È la prima volta che le istituzioni sono al fianco con un investimento di una realtà così importante come la Triestina – ha sottolineato il governatore – per tanti anni c’è stato forse un disinteresse per un progetto importante come il calcio a Trieste e per la storia che rappresenta. Abbiamo deciso come Regione di creare una forte partnership con realtà sportive importanti, e Trieste suscita un interesse ormai internazionale».

E poi ovviamente è arrivata la presentazione della squadra con i tantissimi volti nuovi. Uno per uno sono passati i nuovi beniamini della tifoseria, tutti applauditissimi, con picchi di entusiasmo per il bomber Lescano e per capitan Malomo. Proprio quest’ultimo ha fatto da portavoce: «È un onore vedere tanta gente, so bene cosa significa per i tifosi la Triestina e mi fa piacere sia tornato il grande entusiasmo».

A chiudere lo staff tecnico con la carrellata chiusa dal vice Strukelj e dal tecnico Tesser, di ritorno 20 anni dopo: «So l’importanza di rappresentare la Triestina – ha detto Tesser – e cerco di trasmetterla ai ragazzi: quando si rappresenta una comunità così, essere professionisti seri e bravi non può bastare, servono anche il cuore e l’unione comune per fare bene».

A chiudere la kermesse il sindaco Dipiazza con il suo finale in bocca al lupo. Da lunedì a parlare sarà il campo.