La Pallacanestro Trieste è rimaneggiata ma fa passi avanti: nel test di Monfalcone battuti i Bulls austriaci

MONFALCONE Passi avanti nella costruzione di un'identità ancora tutta da costruire per la Pallacanestro Trieste che centra il primo successo del suo precampionato superando 78-71 i Bulls di Kapfenberg.

Priva di Reyer e Bossi, con Brooks tenuto precauzionalmente a riposo per un affaticamento muscolare, la formazione di Christian ha saputo gestire al meglio le rotazioni limitate reagendo a una partenza complicata grazie al buon apporto garantito da tutta la rosa. Bene Ruzzier, metronomo prezioso di una squadra che trae linfa dalla sua attenta regia, sprazzi di buona pallacanestro per Filloy e Campogrande, solido Candussi ottimo l'apporto dei giovani con Rolli, Obljubech e Antonio a garantire minuti di qualità.

Non mancano, a più di un mese dall'inizio della stagione, gli aspetti offensivi e difensivi sui quali lavorare. Il rientro di Brooks e quello auspicabile di Bossi venerdì e sabato a Lignano daranno qualche indicazione in più. Quintetto obbligato per Trieste che, con un pacchetto esterni rimaneggiato, parte con Ruzzier, Filloy, Deangeli, Ferrero e Candussi. Subito in difficoltà sul pressing alto degli austriaci (Filloy, Deangeli e Candussi sbagliano le triple), parziale iniziale di 0-6 che costringe Christian al time out dopo un minuto e mezzo di partita. Dentro Campogrande e Vildera per Deangeli e Candussi, Trieste difende con ordine ed efficacia ma fatica in attacco trovando i primi canestri con le triple di Campogrande che, dopo 5' di partita, fissano il risultato sul 6-8. Rotazioni continue per il coach triestino che trova buone risposte dalla difesa (disattenzioni a rimbalzo a parte) e grazie a un 2+1 di Deangeli e alla penetrazione di Ruzzier sulla sirena chiude il primo quarto sul 15-12. Contropiede sull'asse Ruzzier-Campogrande e gioco da tre punti dell'esterno biancorosso, massimo vantaggio sulla tripla di Filloy che fissa il 21-12. Kapfenberg continua a litigare con il canestro, Trieste trova apporto prezioso da un ottimo Rolli e continua ad allungare fino al 29-16 prima di chiudere il primo tempo sul 38-31.

Nel terzo quarto, comprensibilmente visto il momento della preparazione, si abbassano i ritmi della partita. I Bulls provano a rientrare, Trieste fa leva sull'esperienza di Ruzzier e Filloy per tenere a distanza Kapfenberg presentandosi nei dieci minuti finali avanti 55-45. Propiziato da Williams e Baumann il parziale di 3-11 che riporta i Bulls nel match: 58-56 con 5' da giocare. Candussi e Ruzzier dalla lunetta e la tripla di Filloy per il 68-63 del 37', Christian allunga con il quintetto pesante (Candussi e Vildera contemporaneamente) la chiude nei secondi finali con i liberi di Vildera e Ruzzier.