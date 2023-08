La Triestina targata Usa si presenta venerdì 1° settembre in piazza Verdi

TRIESTE La Triestina targata Usa, quella con Ben Rosenzweig presidente e Alex Menta dg a dirigere le intense operazioni di mercato, e con tantissimi giocatori nuovi agli ordini di mister Tesser, sarà presentata alla città venerdì in piazza Verdi, con inizio alle ore 19.

La manifestazione verrà illustrata nei dettagli mercoledì nel corso di una conferenza stampa, durante la quale saranno comunicati anche modalità e prezzi della prevendita dei biglietti per la prima di campionato contro il Trento (lunedì alle 20.45). Senza dimenticare che ovviamente c’è sempre la possibilità di sottoscrivere il ben più conveniente abbonamento, visto che la campagna chiuderà appena con la seconda partita casalinga di sabato 13 settembre.

Venerdì quindi sarà soddisfatta la grande curiosità della tifoseria per i tantissimi volti nuovi dell’Unione, che dopo le tante amichevoli precampionato ora potranno essere osservati da vicino. Curiosamente, quando la squadra verrà presentata, mancherà ancora un’ora alla chiusura del calciomercato estivo, che chiude i battenti venerdì alle ore 20: chissà che proprio la kermesse in piazza Verdi non sia l’occasione per svelare un ultimo botto di mercato a sorpresa.

Nel frattempo, in questi giorni si parla soprattutto di uscite: è praticamente fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Yuri Rocchetti alla Cremonese, per il quale manca soltanto l’ufficialità. Si aprono ora due possibilità per l’Unione per quanto riguarda il vice di Anzolin sulla fascia mancina: tornare sul mercato per questo ruolo o affidarsi a Rizzo, che oltre a fare il centrale sa destreggiarsi anche come terzino sinistro.

Intanto il Perugia ha mostrato un certo interesse per altri due giocatori alabardati: si tratta di Paganini, che come noto è fuori rosa fin dalla partenza per il ritiro, e Mirko Gori, che invece potrebbe anche voler cambiare aria in vista di un utilizzo ridotto considerata l’abbondanza a centrocampo. Se oltre a Sarzi Puttini, che sembra destinato alla Pro Vercelli, la Triestina riuscisse a trovare una soluzione anche per Paganini, a quel punto resterebbe solamente Ganz come esubero da sistemare. Certo se andasse via anche Gori, a quel punto la Triestina avrebbe comunque ancora un paio di slot per completare la rosa, addirittura tre con un’eventuale partenza di Galliani.

Ci sarebbe dunque spazio per qualche altra mossa (che potrebbe interessare il centrocampo ma anche gli altri reparti), oltre all’ormai famoso trequartista che tanto attende Tesser e che finora ha fatto tribolare il club alabardato. Non sono bastate infatti, almeno al momento, le ricchissime offerte fatte per smuovere D’Urso da Cosenza e Casiraghi dal Sudtirol, e a meno di qualche apertura improvvisa in questi ultimi giorni, che potrebbe riguardare soprattutto D’Urso, è probabile che Menta stia già pensando e inseguendo altri nomi.

Per gli altri ruoli, sembrano poco probabili le voci che insistono su un ritorno di Trotta e su un interesse per il difensore Di Pasquale. Intanto l’ex alabardato Mirco Petrella torna un avversario nel girone della Triestina, visto che si trasferisce dall’Ancona alla Pro Vercelli, mentre l’ex obiettivo alabardato Armellino si è accasato all’Avellino. Fra gli altri movimenti di mercato, da segnalare l’ingaggio da parte della Virtus Verona del difensore centrale Ntube dall’Albinoleffe.