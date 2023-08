Triestina sconfitta di misura nel test di Brescia

BRESCIA. Ottimo allenamento per la Triestina di Tesser nell’amichevole a porte chiuse di Brescia. Buon impatto con il match degli alabardati che poi subiscono l’iniziativa di un Brescia che dimostra la sua caratura (nonostante le defezioni). Matosevic sale in cattedra con un paio di parate, ma deve capitolare al 34’ su un’incursione di Garofalo favorita da un’uscita imprecisa di Rocchetti a sinistra. Molto equilibrio nella ripresa (in avvio negato un rigore per fallo su Pierobon) e Unione in crescita nel finale.

BRESCIA-TRIESTINA 1-0. Marcatori: 34’ Garofalo. Brescia: Lezzerini (46’ Cortese), Papetti, Cistana (70’ Maccherini), Mangraviti (62’ Adorni), Huard (75’ Riviera), Bisoli, Garofalo, Fogliata (79’ Pace), Bjarnason (52’ Ndoj), Bianchi, Nuamah. All: Possanzini. Triestina: Matoševic (68’ Agostino), Ciofani (62’ Pavlev), Struna (73’ Rizzo), Moretti (87’ Galliani), Rocchetti (62’ Anzolin), Fofana (80’ Mutavcic), Celeghin (68’ Gori), Pierobon (52’ Kacinari), El Azrak (73’ Kozlowski), Lescano (62’ Adorante), Redan (68’ Minesso). All: Tesser.