Semacchi: «Pallamano Trieste snobbata dalle istituzioni»

TRIESTE Tornata in questa stagione nella pallamano che conta, Trieste si appresta a vivere un campionato ricco di incognite.

Il lavoro sul mercato e il rafforzamento della rosa hanno consegnato a Fredi Radojkovic un gruppo rinnovato ma tutto da scoprire, impegno economico notevole che la nuova società ha voluto affrontare per regalare ai tifosi e alla città una squadra competitiva.

Uno sforzo compiuto in piena autonomia, affrontato senza l'aiuto delle istituzioni che, anzi, sembrano essersi dimenticate della società più titolata d'Italia.

«Siamo l'unica società, assieme alla Pallanuoto Trieste, che milita nella massima serie, abbiamo vinto più titoli di tutti, stiamo portando avanti un progetto fatto di enormi sacrifici di tempo e soprattutto di denaro. Ci siamo accollati l'onere di salvare la cinquantennale tradizione di questa società, ci è difficile capire il disinteresse che abbiamo respirato negli ultimi mesi. Ci sono degli imprenditori come Federico Lanza ed il sottoscritto che con grande entusiasmo hanno accettato questa sfida senza chiedere nulla in cambio ma ci aspetteremmo quantomeno di essere considerati alla pari degli altri».

Uno sfogo che arriva a pochi giorni dalla conferma della costruzione di due campi da basket da costruire nel parcheggio di Chiarbola, lo stesso luogo che la società aveva individuato per l'allestimento di due campi da padel che dovevano servire a creare risorse per finanziare l'attività della prima squadra e del settore giovanile.

«Tutte le società locali hanno diritto ad avere strutture adeguate per la loro attività e fra queste anche chi, come la Servolana, ha scritto un bel pezzo di storia della pallacanestro triestina- sottolinea il presidente-. A loro, quindi, va tutta la mia solidarietà personale. Sono però rimasto sorpreso dall'apprendere che sarebbe stata garantita la possibilità, attraverso un project financing, di costruire due campi nel parcheggio del PalaChiarbola. Ci chiediamo il motivo per il quale il nostro progetto per il padel, da realizzarsi sullo stesso sito, non sia stato preso in considerazione, considerando che il ricavato sarebbe stato utilizzato esclusivamente per supportare economicamente la Pallamano Trieste. Aggiungo anche che lo spazio destinato agli impianti della Servolana è lo stesso dove in queste ore stiamo realizzando la nostra sagra, che dà ossigeno alle casse del club: vogliono toglierci anche la nostra principale fonte di sostentamento?».

Domande legittime che, finora, non hanno ricevuto risposta.

«Ho chiamato diversi assessori per chiedere conferma di questo progetto e nessuno ha saputo darmi spiegazioni- conclude Semacchi-. Mi hanno detto che si sarebbero informati e che a stretto giro mi avrebbero richiamato ma il mio telefono non ha ancora mai squillato».