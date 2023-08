Le magliette dei campioni del basket messe all’asta per aiutare Damiano

TRIESTE Un’asta di magliette di campioni per contribuire in modo concreto all’acquisto di un furgone per rendere migliore la qualità della vita di un appassionato.

Continua con nuove iniziative di solidarietà l’attività di “Un canestro per te”, l’associazione fondata qualche anno fa e che vede coinvolti sotto la presidenza di Davide Monticolo, a sua volta ex giocatore, atleti del basket di ieri che tornano a fare squadra ma stavolta per obiettivi diversi da quei due punti sul parquet rincorsi per anni. Capita così che quelli che una volta erano rivali sul campo adesso indossino idealmente la stessa divisa.

Mettendo all’asta magliette di simboli della storia della Pallacanestro Trieste come Daniele Cavaliero e Juan Fernandez, oltre a qualche memorabilia eccellente come quella di Gigi Datome, l’onlus ha completato la raccolta di fondi per una donazione di 25 mila euro per l’acquisto di un furgone per Damiano, 34 anni, affetto dalla nascita da tetraplegia spastica. Questa iniziativa si unisce agli ottomila euro donati a tre famiglie dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione dei mesi scorsi. Inoltre è stata completata la raccolta di fondi per regalare una protesi a Lorena, monfalconese, costretta a subire l’amputazione di una gamba.

«Non abbiamo paura di affrontare nuove sfide, anzi. Noi mettiamo a disposizione la nostra disponibilità, il valore della solidarietà e i tanti contatti e amici coltivati negli anni di sport» aggiunge Monticolo.

Per “Un canestro per te” c’è già una nuova sfida da affrontare e in questo caso la raccolta di fondi avverrà attraverso modalità diverse anche se non inedite per l’onlus.

L’aperitivo sotto canestro a Grado è già stato un appuntamento delle ultime estati. Stavolta si rinnoverà il 12 agosto all’Isola d’oro, la raccolta di contributi servirà per realizzare una rampa d’accesso nell’abitazione di Alberto, finora limitato negli spostamenti.

Per raccogliere fondi saranno in vendita i gadget dell’associazione e le nuove magliette rigorosamente color neroarancio, quello che ha distinto sin dalla costituzione quella che è ormai nota anche con l’acronimo “Ucpt”.