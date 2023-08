Pallanuoto Trieste, partenza soft alla Bianchi per i ragazzi di Bettini: «Campionato equilibrato»

TRIESTE. Intanto le date. Il girone di Coppa Italia si disputerà tra il 15 e il 17 settembre, mentre il campionato di serie A1 maschile inizierà domenica 1 ottobre, anche se poi si tornerà giocare di sabato e al mercoledì in infrasettimanale come da tradizione.

È stato diramato il calendario del massimo torneo nazionale e tra poco meno di due mesi la Pallanuoto Trieste esordirà alla “Bruno Bianchi” con la Distretti Ecologici Nuoto. Sarà un avvio di torneo dal sapore laziale per la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping, che nella seconda giornata (sabato 7 ottobre) renderà visita alla neopromossa Roma Vis Nova. Sequenza delle partite a parte - il primo big-match è in programma l’8 novembre a Brescia e l’11 novembre ci sarà il sempre attesissimo confronto con l’Ortigia Siracusa dell’ex Piccardo - si prospetta un campionato di serie A1 maschile parecchio anomalo per le quattordici squadre che si daranno battaglia. La formula infatti è stata rivoluzionata e si torna a quella di due anni or sono, con una prima fase composta da un girone all’italiana di sola andata (13 partite) e una seconda fase spezzata in due, con il girone Scudetto al quale prenderanno parte le prime sette della classifica e il girone Salvezza per le altre sette. In totale saranno 20 le partite di reagular-season, alle semifinali play-off (obiettivo che la Pallanuoto Trieste ha centrato nel 2022 e mancato nel 2023) accederanno le prime quattro della classifica. Le anomalie, se così vogliamo definirle, non finisco qui, considerato che sarà una stagione inframezzata da due eventi di respiro internazionale. Stiamo parlando dell’Europeo di Netanya (Israele) tra il 3 e il 16 gennaio 2024 e il Mondiale di Doha (Quatar) tra il 2 e il 18 febbraio 2024. In queste due occasioni si assegneranno gli ultimi pass (sia al maschile che al femminile) per i Giochi Olimpici di Parigi.

Servirà quindi lasciare spazio alle nazionali e infatti la prima fase della serie A1 maschile si esaurirà già il 12 dicembre, quando la Pallanuoto Trieste renderà visita alla Pro Recco campione d’Italia e d’Europa. Per capitan Ray Petronio e compagni sarà un "tour de force” con tredici partite in poco più di due mesi alle quali aggiungere Coppa Italia e Euro Cup. Poi lunghissima pausa fino al 24 febbraio 2024, quando inizieranno i gironi Scudetto e Salvezza, mentre play-off e play-out scatteranno l’1 maggio. La corsa scudetto si concluderà entro il 29 maggio, perché poi l’attenzione del mondo della waterpolo sarà inevitabilmente calamitata dall’Olimpiade parigina.

L’allenatore Daniele Bettini, ancora impegnato in Cina alla guida della nazionale universitaria, prova a fare le carte ad un torneo tutto da scoprire: «Affrontiamo subito una squadra che sta cambiando tanto come la Distretti Ecologici e una che dovrà adattarsi alla categoria come la Vis Nova, dovremo essere bravi ad approfittarne. Attenzione però che tutti cercheranno di fare punti in vista di una seconda fase che non permetterà chissà quali rimonte. Tolta la solita Pro Recco ci attende un campionato molto equilibrato. Brescia, Savona, Ortigia, Telimar e noi lotteremo per i play-off e saranno i dettagli a decidere».

Intanto il direttore sportivo Andrea Brazzatti annuncia una possibile modifica regolamentare sollecitata proprio dallo staff della Pallanuoto Trieste: «Abbiamo chiesto alla Federazione di estendere a 14 i giocatori a referto, con la clausola che il quattordicesimo sia un atleta under cresciuto nel settore giovanile della società».