La Triestina è vicina a Taferner e prova il colpo Casiraghi

TRIESTE Triestina avanti tutta per un centrocampo numeroso e di spessore. Che il reparto più scarno all’inizio del ritiro fosse proprio quello della zona nevralgica di campo, era evidente, ma da quel momento Alex Menta e Morris Donati hanno concentrato i loro sforzi prevalentemente in quel settore. Era arrivato il giovane e dinamico Pierobon (uno che può fare tutti i ruoli di centrocampo e perfino il trequartista), ma la società vuole dare a Tesser un reparto il più completo possibile, da qui la ridda di voci di questi giorni.

Lunedì era emersa la voce che la Triestina era ormai a un passo da Jeremie Broh, il 26enne che ha fatto tanto bene con il Sudtirol e poi con il Palermo in serie B, ieri invece è tornato prepotentemente in auge un nome già dato quasi per fatto un paio di settimane fa, ma poi scomparso: è quello dell’austriaco Matthäus Taferner, 22 anni, altro giovane già esperto visto che vanta una novantina di presenze nella serie A austriaca (dove ha esordito a 18 anni) e 6 in Europa League.

Taferner, che ha collezionato presenze in tutte le nazionali giovanili del suo paese, è capace di giocare sia da mezzala che da centrale. Ha giocato nel Wacker Innsbruk, poi dopo un’esperienza al Dinamo Dresca è approdato al Wolfsberger, maglia con la quale nel 2020 ha esordito anche in Europa League.

Ma a questo punto le domande sono tante: potrebbero arrivare assieme Broh e Taferner o uno esclude l’altro? Oppure Broh andrebbe ad arricchire il pacchetto delle mezzali mentre l’austriaco potrebbe anche essere il famoso regista centrale davanti alla difesa visto che è sicuramente un giovane dai piedi buoni, anche se le sue attitudini sembrano in realtà più offensive? Questo lo si scoprirà solamente nei prossimi giorni.

Ma a confermare le ambizioni della Triestina, rimbalza anche un’altra voce, ovvero una proposta importante che la società alabardata avrebbe fatto al Sudtirol per arrivare al trequartista Daniele Casiraghi. Non certo un’operazione facile, che sarebbe di sicuro anche molto onerosa, ma l’Unione ci sta provando anche se la società altoatesina non vorrebbe privarsi del giocatore.

Del resto Casiraghi è un trequartista che negli ultimi anni ha fatto la fortuna del Sudtirol e lo ha portato alla promozione in serie B, e ha fatto bene anche nella passata stagione fra i cadetti. Casiraghi, anche grazie alla sua abilità sui calci piazzati, tra l’altro in serie C ha segnato caterve di gol, molto spesso decisivi: addirittura 17 nella stagione 2020/21, poi nel campionato della promozione del 2021/22 altre 11 reti oltre a 9 assist.

Fu lui, il 24 aprile 2022, a impressionare il Rocco con una doppietta firmando la vittoria sulla Triestina per 2-0, un successo che portò in serie B gli altoatesini. Tra le altre squadre del girone spicca ancora l’attivissimo Mantova, che ieri ha preso due giovani classe 2003 in prestito: dal Genova arriva l’attaccante centrale Alessandro Debenedetti, dal Verona arriva invece Davide Bragantini, che può spaziare lungo tutto il fronte offensivo.