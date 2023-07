Gli Optimist mattatori nel Golfo

TRIESTE Monfalcone torna ancora una volta sotto i riflettori della grande vela in occasione della Gold Cup – Trofeo Optimist Italia, che rappresenta la quarta e penultima tappa del circuito dedicato ai giovani velisti.

A questo appuntamento si giunge dopo le precedenti sfide che hanno avuto luogo a Sanremo, a San Benedetto del Tronto e a Marsala e prima del gran finale che verrà celebrato a Riva del Garda.

La Gold Cup, giunta alla sua terza edizione è la regata organizzata dallo Yacht Club Monfalcone che in breve tempo è arrivata ad essere un evento fisso in agenda per i migliori velisti Optimist non solo nazionali.

Più di 350 sono gli atleti internazionali (da Giappone, Nuova Zelanda, Taiwan, Stati Uniti, Messico, Lituania solamente per citarne alcuni dei Paesi di provenienza) che fino ad oggi (domenica 30 luglio) si sfidano sul campo di regata monfalconese in quello che a tutti gli effetti è da considerare un “mundialito” della vela Optimist.

Questo evento in pochissimo tempo è cresciuto esponenzialmente per quanto riguarda la quantità e la qualità dei suoi partecipanti grazie anche ai tanti appuntamenti collaterali quali clinic, momenti di formazione tecnica e occasioni di intrattenimento presso il Marina Monfalcone, base logistica della regata.

La classe Optimist e Monfalcone sono legate da un filo rosso che appartiene alla storia di di entrambi: fu infatti Annibale “Hannibal” Pelaschier a costruire il primo esemplare di Optimist in Italia sui disegni originali chwe gli erano stati forniti dall'amico e leggenda della vela Paul Elvstrom.

Loris Plet, direttore generale dello Yacht Club Monfalcone, sottolinea l’importanza di questa manifestazione: «Siamo felici di assistere alla crescita di un evento particolare per il nostro club e di portare giovani velisti da tutto il mondo sul nostro campo di regata. Tutto ciò - continua Plet - fa parte di un percorso che stiamo portando avanti in una fase di grande evoluzione del club che a breve potrà esprimere ulteriori potenzialità».

Da domani fino a mercoledì 2 agosto la classe Optimist si sposterà invece a Trieste e sarà ancora protagonista nel nostro Golfo in occasione del Trofeo Aico, la regata internazionale organizzata per celebrare il centenario della Società Triestina della Vela.

L’Associazione Italiana Classe Optimist mette in palio annualmente la storica Coppa dedicata agli atleti dagli otto ai quindici anni di età ed assegna l’organizzazione dell’evento a zone diverse.

Nel 2023, quale riconoscimento di quanto è stato fatto negli anni per la vela giovanile e quale omaggio al suo centenario la Coppa Aico è stata assegnata, appunto. alla società Triestina della Vela.

Quella cui assisteremo nei prossimi giorni sarà quindi una festosa invasione di giovani velisti sulle Rive di Trieste.