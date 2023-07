Colpo grosso finale della Pallamano Trieste, che riporta a casa Dapiran

TRIESTE Colpo grosso della Pallamano Trieste che, a pochi giorni dall'inizio della preparazione precampionato fissata per lunedì prossimo, riporta a casa Gianluca Dapiran. È l'ala triestina, reduce da una splendida stagione a Bressanone che gli ha regalato una coppa Italia da assoluto protagonista e una semifinale play-off, l'asso nella manica del mercato biancorosso.

Dopo la firma dell'ala destra De Luca e l'arrivo degli stranieri, il terzino sinistro svedese Solefors, il terzino destro sloveno Kosec e il pivot croato Pranjic, il direttore sportivo Giorgio Oveglia ha chiuso positivamente una trattativa protrattasi nelle ultime settimane. Dapiran si è buttato alle spalle la negativa esperienza vissuta in biancorosso due stagioni fa: la presenza del nuovo presidente Semacchi e l'arrivo del vulcanico vice presidente Lanza, sono state per il giocatore le garanzia necessaria per sposare nuovamente il progetto triestino.

«Una delle linee guida della nostra società, da sempre, è cercare di riportare a casa i talenti nati e cresciuti in questa città- sottolinea il direttore sportivo Giorgio Oveglia-. Con Gianluca ci avevamo provato un paio di stagioni fa, purtroppo le cose non erano andate come speravamo. Il ripescaggio in serie A Gold e la possibilità di tornare a recitare sul palcoscenico della massima serie ci ha dato la possibilità di riprovarci. Un'operazione importante per dare ancora più solidità al nucleo di giocatori affidato alle cure di Fredi Radojkovic aggiungendo tasso tecnico e di esperienza".

Si lavora per il presente con un occhio anche al futuro. Nei giorni scorsi Oveglia ha incontrato Giacomo Hrovatin, il giovane centrale che ha trascorso qualche settimana a Trieste prima di tornare in Germania dove rispetterà il contratto e concluderà il suo percorso di crescita.

"E' un giocatore sul quale puntiamo molto- ci conferma il direttore sportivo biancorosso-. Ho detto a Jack che sarà in assoluto la nostra prima scelta quando, il prossimo anno, tornerà in Italia". In attesa di cominciare la preparazione e delle prime amichevoli nelle quali si incomincerà a intravvedere il volto della nuova Trieste c'è grande attesa per la pubblicazione dei calendari che saranno diramati nella giornata di oggi.

Partita lunedì scorso, intanto, la campagna abbonamenti. Sono tre le fasce di prezzo (comprensive di 13 partite): 100,00 Euro per la tessera Gold, 65,00 Euro per gli Under 21 e 2,00 Euro per gli Under 14. Il costo del singolo biglietto è di 10 euro, 6 euro per il ridotto. Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere presso le casse della Sagra della Pallamano Trieste sita all'esterno del PalaChiarbola (a partire dalle ore 18), al Ticket Point di Corso Italia 9 (Galleria Rossoni) e al Bar Capriccio di via Bramante 4/a.