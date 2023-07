Mondiali di tuffi, la triestina Elisa Cosetti dodicesima e conquista la finale

TRIESTE Buona prestazione della triestina Elisa Cosetti nel primo turno dei tuffi dalle grandi altezze ai Mondiali di Fukuoka. Le finali si terranno mercoledì mattina alle 5 ore italiane. Elisa, 21 anni, allenata da Nicole Belsasso per la Triestina Nuoto, bronzo ai campionati europei di Roma 2022, è dodicesima con 107.20 punti: 55.90 guadagnati con il salto rovesciato in tre posizioni e 51.30 con il triplo ritornato con mezzo avvitamento (barani).

Davanti a tutte c’è l’australiana Rhiannan Iffland con 160.90. Queste le dichiarazioni di Elisa sul sito della Federazione italiana nuoto: “Del primo tuffo sono soddisfatta, del secondo un po’, sto cercando di godermi il momento e sono più sicura di me stessa. Più convinta di quello che faccio. Il vento ci ha dato un po’ fastidio. Per oggi ho finito con i tuffi. Mangio, mi rilasso e faccio il tifo per i miei compagni”.

Lunedì scorso ha compiuto 21 anni. "E’ stato bello festeggiare con tutta la squadra e devo dire grazie alla Federazione e allo staff tecnico per avermi dato l’opportunità di partecipare ai mondiali. Non capita a tutti di poter trascorrere il giorno del compleanno in Giappone. Mi sono allenata come al solito e in questa cornice spettacolare e la sera abbiamo festeggiato con tutta la squadra. A cena mi hanno regalato la torta ed ho ricevuto moltissimi messaggi di auguri".

Stamattina di scena anche gli uomini impegnati da 27 metri. Le finali sono in programma giovedì sempre alle 5 ore italiane. Il triestino Andrea Barnaba, diciannovenne portacolori della Triestina Nuoto, nono agli Europei, è quindicesimo con 145.55 punti.

"È andata abbastanza bene anche se posso fare molto meglio – afferma Andrea – Purtroppo sono stato fermo un mese dopo un incidente sugli scogli ed ho ripreso ad allenarmi da pochi giorni. Ero a Polignano per alcune gare e sono scivolato sugli scogli prima ancora di gareggiare. Spero di recuperare punti con i tuffi liberi”.