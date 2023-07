Triestina calcio, oggi l’amichevole di lusso con la Lazio

TRIESTE Prima uscita stagionale oggi, 23 luglio, per la Triestina americana. Ad Auronzo di Cadore va in scena alle 18 la tradizionale amichevole contro la Lazio, ormai un classico, quasi un rito dell’estate alabardata. Un appuntamento molto amato soprattutto dai tifosi, anche perché il test in montagna è l’occasione di ritrovarsi con gli amici supporters biancocelesti.

Forse un po’ meno amato da mister Tesser, che si ritrova questa partita decisamente impegnativa dopo appena due giorni di ritiro e in tutto cinque giorni di lavoro. Se per la Lazio il test dal punto di vista tecnico sarà già significativo visto che la squadra di Sarri è in ritiro dall’11 luglio e ha già disputato due amichevoli contro Auronzo (16-0) e Primorje (5-0), per l’Unione invece la sua importanza sarà davvero relativa. Non ci sono solamente i pochi giorni di lavoro sulle gambe degli alabardati a rendere poco attendibile l’amichevole, ma in casa Unione c’è anche una rosa in piena evoluzione, con tantissimi giocatori appena arrivati e altri che probabilmente partiranno. In queste condizioni, le già ovvie difficoltà di affrontare una squadra di valore di serie A che sta già lavorando da tempo, si moltiplicano.

Insomma indicazioni per l’Unione dovrebbero arrivarne pochine, anche se resta il grande fascino di affrontare una delle formazioni più quotate d’Italia, anzi quella che lo scorso anno è arrivata seconda in classifica dietro al Napoli, conquistando così la partecipazione alla Champions League. Per la Triestina, le cose più importanti di questi novanta minuti saranno sicuramente quella di non farsi male e quella di limitare molto il minutaggio di ogni singolo giocatore.

Certo, ci sarà ovviamente grande curiosità soprattutto per i nuovi arrivati, se Tesser deciderà che sia opportuno schierarli e se hanno nelle gambe un tempo o almeno venti minuti.

Dal bomber Lescano all’altro attaccante Redan, dai centrocampisti Fofana e Kacinari ai difensori Pavlez, Struna e Rizzo, ci sarà la possibilità di carpire qualche prima giocata.

Ma ci sarà sicuramente spazio anche il portiere Agostino che si alternerà a Matosevic, e in corso d’opera si potranno probabilmente vedere anche i tre baby della Primavera Vivoda, Angelini e Han.

Naturalmente l’obiettivo rimane quello di fare bella figura e limitare i danni, perché prendere tante reti non fa piacere a nessuno. Ma più facile a dirsi che a farsi, quando di fronte ci si trova giocatori di livello assoluto, da Immobile a Felipe Anderson, da Pedro a Luis Alberto, solo per citarne alcuni. Fra l’altro, come aveva già avvertito Tesser il giorno della sua presentazione, questi primi giorni di lavoro in casa alabardata sono stati abbastanza soft, proprio in vista della partita odierna.

Ma da domani, per gli alabardati a Ravascletto inizierà il vero e proprio ritiro, ovvero quel duro lavoro di fondo che servirà per mettere benzina per tutta la stagione.