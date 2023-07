È poker della Lazio, ma la Triestina di Tesser ha già qualche idea

AURONZO. Il centinaio di tifosi alabardati, che avevano lasciato l’Unione dopo l’incubo felice di Seregno, ritrovano la loro Triestina ai piedi delle Tre Cime. E trovano una squadra quasi tutta nuova e in ritiro da solo due giorni che deve affrontare la Lazio di Sarri big di serie A già rodata. Poteva venirne fuori una figuraccia e invece gli alabardati hanno fatto quanto di meglio era lecito attendersi viste le premesse: si è vista voglia di giocare, ordine tattico nelle corde di Tesser e anche qualche buona combinazione specie nella prima frazione. È finita 4-0 per i laziali (Luis Alberto, Immobile, Zaccagni, Cancellieri) che non hanno maramaldeggiato. Bene così in attesa dei giorni di lavoro duro e delle ulteriori novità di mercato.

Il prato dello Zandegiacomo è ormai un palcoscenico che fa parte dell’iconografia estiva alabardata. Quella con la Lazio più che un’amichevole è una tappa irrinunciabile della tradizione. Cambiano i protagonisti, cambiano le proprietà, cambiano gli allenatori. Almeno sul versante alabardato perché non si può dire altrettanto in casa Lazio. Il club della capitale gode di un’invidiabile stabilità con il presidente Lotito al comando. In sette sfide del post Pontrelli sulla panchina alabardata in versione estiva si sono seduti 5 tecnici, su quella biancoceleste solo Sarri e Simone Inzaghi. L’auspicio dei tifosi è che l’arrivo degli americani possa portare un po’ di quella continuità decisiva per ottenere risultati.

A proposito di risultati quello di ieri non conta nulla. E ancor meno conta la prestazione di una Triestina ancora in costruzione e che di fatto non ha ancora cominciato la preparazione a differenza della Lazio già proiettata verso campionato e Champions.

Conta invece il fatto che Tesser sia riuscito a mettere in campo una squadra ordinata con il solito Malomo guerriero dietro, un Pavlev dinamico e soprattutto un Lescano con voglia anche di rientrare in aiuto. Un ottimo segnale sulle motivazioni del bomber arrivato dal Pescara che ha cercato, anche con successo in alcune circostanze, di duettare con uno sveglio Minesso e il solito vivace Felici. Nella ripresa Redan davanti ha dimostrato di avere potenzialità.

LA PARTENZA Tesser parte con Malomo e Rizzo centrali, ai lati Pavlev e Rocchetti. In mediana Gori è al centro scortato da Kacinari e Fofana. Davanti Felici gioca alle spalle di Minesso e del puntero Lescano. Non c’è Ganz evidentemente in odor di partenza. Tanto per togliere ogni dubbio ci pensa al 7’ Luis Alberto a trafiggere dalla distanza Matosevic. Gran risposta al 20’ di Matosevic su stangata di Immobile che si ripete 1’ più tardi su incornata di Vecino. La supremazia laziale c’è, come è ovvio, ma non è devastante. L’Unione risponde con una punizione dal limite conquistata da Felici e conclusa da Lescano che impegna a fondo Provedel 33’. Il raddoppio laziale arriva al 43’ con Pedro che serve in area Immobile il cui diagonale è implacabile.

LA RIPRESA Rotazione quasi totale si da Tesser che da Sarri come normale: in campo restano solo Malomo, Gori e Felici, Fofana. Dentro Redan, Ciofani, Lovisa, Sarzi, Struna e Agostino in porta che toglie subito dall’angolino in tiro a giro di Immobile ma nulla può sul tacco magistrale di Zaccagni al 12’. In corsa entrano anche Baldi per Gori e Galliani per Malomo.