La Triestina calcio ingaggia gli sloveni Struna e Kacinari

TRIESTE In poche ore, ben tre sloveni sono stati ingaggiati dalla Triestina. La sequenza era iniziata mercoledì sera con il previsto ritorno del portiere Matosevic, poi ieri mattina altri due ingaggi, stavolta a sorpresa, da parte della società alabardata, quelli di Aljaž Struna e Aaron Kacinari.

Se pensiamo che il primo nuovo arrivo in assoluto del nuovo corso era stato un altro sloveno, ovvero Daniel Pavlev, e che quindi la truppa d’oltreconfine è già a quota quattro, va detto che la Triestina americana sta guardando con una certa attenzione alla vicina Slovenia in fatto di mercato. L’arrivo di ieri che fa più scalpore è comunque quello di Aljaž Struna, 33 anni tra un paio di settimane, fratello di quell’Andraž Struna che era stato alabardato nella stagione 2020/21 (con scarsa fortuna, poche presenze e tanti infortuni).

Il nuovo arrivo ha un curriculum decisamente più prestigioso del fratello alabardato di tre anni fa: Aljaž Struna, che ha sottoscritto con il club un accordo biennale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, vanta infatti 22 presenze e una rete in serie A con il Palermo nella stagione 2015/16, poi 134 presenze totali in serie B, con tre reti e altrettanti assist tra Carpi, Varese e lo stesso Palermo. Prima di approdare in Italia, Struna era cresciuto in patria nel Koper, club con il quale ha vinto lo scudetto 2009/10 e ha esordito in campo europeo nei preliminari di Champions ed Europa League.

Un suo significativo biglietto da visita è aver conquistato ben due promozioni in serie A con Carpi e Palermo. Poi nel 2019 una parentesi curiosa della sua carriera, ovvero il passaggio nella Major League Soccer (il massimo campionato di calcio per Stati Uniti e Canada) con le maglie di Houston Dynamo e Montreal Impact, Nell’ultima stagione ha militato in B nel Perugia, dove si è infortunato a inizio campionato ed è rimasto fuori alcuni mesi per una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra, rientrando appena a febbraio.

Da lì in poi, comunque, 14 presenze per lui, prima di in infortunio nelle ultime giornate. Ecco, l’eventuale dubbio su di lui è proprio una certa predisposizione agli infortuni muscolari, ma se sano e in buona condizione, è certamente un difensore molto fisico e di spessore, che di mestiere fa il centrale ma è capace di giocare anche laterale. L’altro giocatore sloveno arrivato sembra decisamente di minor rilievo: si tratta del giovane centrocampista Aaron Kacinari. 22 anni ad agosto, che comunque con la Triestina ha firmato un accordo triennale.

Nativo di Izola, tra il 2018 e il 2020 Kacinari ha totalizzato 36 presenze tra prima e seconda divisione slovena con le maglie di Galeb Ankaran, Drava Ptuj, Gorica e Tabor Sezana. Nell'ultima stagione ha invece militato nel Kastrati, squadra della serie A albanese, raccogliendo 8 presenze.