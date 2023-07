Pallacanestro Trieste, in dirittura Nanni come assistent coach di Christian

Francesco Nanni è in dirittura d'arrivo per il ruolo di assistente allenatore di coach Jamion Christian in vista della prossima stagione.

Forlivese, 29 anni, è cresciuto nella Pallacanestro Forlì al fianco di allenatori di esperienza come Gigi Garelli, Giorgio Valli, Marcelo Nicola e Sandro Dell'Agnello. Dopo l'esperienza nella società di casa, terminata nel 2021, ha scelto di mettersi alla prova approdando a Scafati dove, in qualità di assistente di Alessandro Rossi, ha conquistato la promozione in serie A1. Durante la scorsa stagione era rimasto a Scafati ma a dicembre, a seguito dell'esonero di Rossi e dell'arrivo di Attilio Caja sulla panchina campana, ha scelto di non proseguire il suo rapporto con la Givova. Negli ultimi sei mesi ha viaggiato negli Stati Uniti per studiare e aggiornarsi. Arriva a Trieste per portare la profonda conoscenza di un campionato difficile come la serie A2, conoscenza ed esperienza arricchita dal fatto di essere già riuscito a vincere centrando una promozione. Proprio quello che, nella prossima stagione, cercherà di ottenere la sua nuova squadra.

In attesa dell'ufficializzazione di Nanni, si muove il mercato di serie A2. L'Old Wild West Udine completa il pacchetto lunghi con la firma dell'ex Terviso e San Vendemiano Jacopo Vedovato, definito a Torino l'accordo tra la Reale Mutua di coach Franco Ciani e l'ala Keondrè Kennedy, rookie uscito dal college di UNC Greensboro. Inoltre firma l’ex biancorosso Jason Clark.

Nardò ha chiuso con il centro classe 1991 Antonio Iannuzzi, grandi manovre a Treviglio dove, dopo le conferme di GIuri e Cerella, è arrivato Aj Pacher, l'ex Pallacanestro Trieste che ha chiuso la stagione a Cremona guidando la Vanoli alla promozione in serie A. Il giovane Alessandro Ferrari, ala di proprietà della Tezenis Verona, giocherà nella prossima stagione in prestito a Ravenna. —

