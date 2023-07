Tuffi dalle grande altezze, tutto pronto per il Cliff Diving: venerdì le gare dai 10 metri

TRIESTE Prenderà il via venerdì il Trieste Cliff Diving, lo spettacolare evento basato sui tuffi dalle grandi altezze in programma nella cornice tra le Rive e il Molo Audace, davanti a piazza Unità.

Venerdì si inizierà con le gare da 10 metri, e gli allenamenti dei tuffatori dai 20 ai 27 metri. L’evento entrerà nel vivo domani, con il momento principale della kermesse in programma dalle 16 alle 18 circa.

Trieste Cliff Diving è realizzato in coorganizzazione con Comune di Trieste w Triestina Padel, e con la partecipazione di Triestina Nuoto, Rfen Aquatics e Mr Sport, con la partnership e il sostegno di tante aziende del territorio.

Gabriele Auber, vicepresidente dell’Associazione “Trieste Cliff Diving”: «Siamo contenti di aver portato questa struttura davanti a piazza Unità grazie alla famiglia Cattaruzza di Ocean e a Edoardo Iurincich. Un ringraziamento anche a Bruno D’Orlando per il Comune di Trieste e in particolare all’assessore comunale Giorgio Rossi, per il fondamentale sostegno garantito nei confronti dell’evento».

Il programma. Venerdì: alle 15.30 l’inizio della gara con gli atleti impegnati dai 10 metri. Alle 17.45 l’allenamento degli atleti impegnati dai 20 e dai 27 metri. Alle 19 spazio al Cliff Diving Freestyle Exhibition.

Sabato: alle 11 allenamento degli atleti impegnati con i 5 e i 10 metri, alle 14 il warm-up (5 e 10 metri), alle 14.45 il warm-up riservato agli atleti impegnati nei 20 e nei 27 metri, infine alle 16 l’High Diving Competition, con i cliff diver internazionali e gli atleti della Red Bull.

Domenica: alle 10 l’open sport performances – sensibilizzazione&disabilità e alle 12 la conferenza di chiusura della manifestazione.