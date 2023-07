Sport acquatici, Trieste cala il pokerissimo ai Mondiali di Fukuoka

TRIESTE Tre donne e due maschi, quattro dei quali esordienti assoluti. La pattuglia alabardata è pronta per scendere in acqua e rappresentare l’Italia ai campionati Mondiali di Fukuoka.

PALLANUOTO Lucrezia Lys Cergol e Veronica Gant sono pronte per affrontare il loro primo mondiale con la nazionale maggiore. La capitana classe 2001 delle orchette e l’ex orchetta classe 2002 in forza all’Orizzonte Catania sono state convocate dal commissario tecnico Carlo Silipo per far parte del Setterosa. Assieme a loro anche l’ex orchetta Dafne Bettini. L’esordio delle azzurre si vivrà domenica 16 luglio (alle 9 italiane) con il match in programma contro l’Argentina. Martedì 18 (alle 5) l’incontro con il Sudafrica. Terzo ed ultimo match del girone giovedì 20 luglio (3.30) contro la quotata Grecia, il test evidentemente più probante del raggruppamento. Ultimati i gironi si inizierà con le sfide a eliminazione diretta: le due finaliste saranno qualificate direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024.

In campo maschile il ct Campagna ha convocato il neoacquisto della Pallanuoto Trieste Luca Marziali.

NUOTO MASCHILE Sarà Piero Codia l’alfiere triestino del nuoto azzurro. L’atleta classe 1989 tesserato con il Centro sportivo Esercito Nuoto e con la Canottieri Aniene prenderà parte al suo sesto mondiale (per lui anche un’Olimpiade oltre a sei Europei). Codia sarà impegnato dal 23 al 30 luglio. Tre le specialità in cui gareggerà: 50 m e 100 m farfalla, oltre alla staffetta 4 x 100 m mista. Il cavallo di battaglia? Indubitabilmente i 100 farfalla, gara che per caratteristiche è maggiormente nelle corde di Piero.

TUFFI GRANDI ALTEZZE Elisa Cosetti (classe 2002) e Andrea Barnaba (2004). I due atleti dell’Unione Sportiva Triestina Nuoto saranno i rappresentanti alabardati nella disciplina dei tuffi dalle grandi altezze in programma dal 25 al 27 luglio. Nello specifico il 25 si svolgeranno le gare di qualificazione, il giorno successivo spazio alla finale femminile con tuffi dai 20 metri, il 27 luglio la finale maschile con altezza prevista di 27 metri. Entrambi sono alla loro prima partecipazione ai World Acquatics.