Il ritorno di Tesser alla guida della Triestina calcio: “Qui bellissimi ricordi”

TRIESTE Come se il tempo si fosse fermato. Attilio Tesser, visibilmente emozionato, si è ripreso la guida della Triestina e l’affetto dei tifosi alabardati. Il nuovo allenatore dell’Unione gestione Usa è stato presentato a Palazzo Gopcevich.

“Sono contento di ritornare a Trieste dove mi legano bellissimi ricordi” ha dichiarato Tesser che ha ringraziato il presidente Ben Rosenzweig per la fiducia che gli è stata accordata.

“Sono pronto a rimettermi al lavoro e stiamo cercando di allestire una rosa competitiva” ha proseguito Tesser che ha ricevuto anche il bentornato dalle autorità con l’assessore regionale Roberti e l’assessore comunale Rossi e dei tifosi rappresentati dal presidente del Centro di coordinamento Sergio Marassi.

Tesser, 65 anni, dunque ritorna sulla panchina alabardata dopo l’esperienza in serie B dal 2003 al 2005. Fu quella la sua prima esperienza importante, perché fu l’allora presidente Amilcare Berti a lanciare il tecnico nel calcio che conta: fino ad allora, oltre al Sevegliano fra i dilettanti e a esperienze nei settori giovanili di Udinese e Venezia, Tesser aveva infatti solamente allenato per due anni in C2 il Sudtirol.

Tesser in quell’anno si ritrovò a raccogliere la difficile eredità di Ezio Rossi, l’uomo che aveva portato la Triestina in tre anni dalla serie C2 a un passo dalla serie A. Ebbe a disposizione una squadra totalmente diversa, con tanti giovani, ma lottò a lungo per la promozione in A prima di fermarsi al decimo posto. Ben più tribolato l’anno seguente, prima sul campo e poi anche in società, visto che negli ultimi mesi ci fu l’avvento di Tonellotto. Alla fine però la sofferta salvezza arrivò grazie alla doppia vittoria sul Vicenza nei play-out.

Ma da quegli anni Tesser ha fatto tantissima strada: non solo nel 2009 ha iniziato un’incredibile cavalcata con il Novara portandolo dalla serie C alla A, ma poi negli ultimi anni ha ottenuto ben tre altre promozioni fra i cadetti. Nel 2016/17 ha vinto la serie C con la Cremonese, con il Pordenone l’ha fatto nella stagione 2018/19 (con la Triestina seconda, poi battuta in finale play-off dal Pisa), arrivando l’anno successivo addirittura alla semifinale play-off per la A. E infine l’ha fatto nel 2021/22 con il Modena, conquistando poi nella stagione appena conclusa una tranquilla salvezza fra i cadetti. Insomma un’investitura che significa ambizioni importanti da parte della Triestina americana, quelle del resto che aveva assicurato Rosenzweig lunedì nel salotto Azzurro del Comune.