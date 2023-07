Pallacanestro Trieste, il nuovo allenatore è Jamion Christian

TRIESTE. Jamion Christian è il nuovo allenatore della Pallacanestro Trieste.

Lo annuncia il club biancorosso.

Di seguito il comunicato stampa.

Americano, nato in Virginia nel 1982, Christian è considerato uno dei migliori giovani head coach emergenti del basket universitario degli Stati Uniti.

"Siamo entusiasti di annunciare Jamion Christian come capo allenatore della Pallacanestro Trieste” ha dichiarato il General Manager di Pallacanestro Trieste Michael Arcieri. “Jamion porta a Trieste sedici anni di esperienza come coach, di cui dieci come head coach e sei come vice, protagonista in competizioni ai massimi livelli, con una profonda passione e una comprovata capacità di insegnare il gioco e di sviluppare e ispirare i suoi giocatori e il suo staff. La sua integrità, la sua personalità coinvolgente, la sua capacità di comunicare, la sua fame di imparare e migliorare ogni giorno e la sua sete di vittoria lo rendono la persona ideale per portare la Pallacanestro Trieste verso un brillante futuro. Voglio dare a lui e alla sua famiglia il più caloroso benvenuto nella nostra famiglia cestistica e a Trieste".

Inserito al n. 14 dell'ultima classifica dei migliori allenatori under 40 di ESPN a dicembre 2022 - Jamion Christian è stato nelle ultime tre stagioni head coach dei George Washington Colonials nel campionato NCAA; precedentemente aveva guidato il team del Siena College e per sei anni quello della Mount St. Mary University.

In particolare, Christian ha portato il Mount a due apparizioni al Torneo NCAA e a un record di 67-39 nella Conference in sei stagioni; quando ha preso il timone del Siena ha portato il team a un miglioramento di nove vittorie nella sua stagione da Head Coach rispetto a quella precedente. Al suo quinto anno alla Mount St.Mary University è stato insignito con il Jim Phelan Coach of the Year 2016-17, e con il Ben Jobe National Coach of the Year di CollegeInsider.com.

“La scelta di Jamion Christian - ha commentato il presidente della Pallacanestro Trieste Richard de Meo - risponde agli obiettivi della società e al gioco che ha in mente per Trieste il nostro General Manager. Si tratta di una scelta coraggiosa, rivoluzionaria, capace di dare sostanza a quello che è il nostro motto: una rinascita della Pallacanestro Trieste che passa attraverso la sfida e la volontà di fare al meglio. È una scelta che sono certo i nostri tifosi ameranno in breve tempo, perché Jamion promette di portare a Trieste il suo eccezionale stile”.

Christian si distingue per la sua difesa in stile "mayhem", una tecnica veloce, incentrata sulla pressione aggressiva e sul trapping. Una difesa progettata per indurre palle perse agli avversari e diverse rubate; possessi extra che il coach vuole trasformare in punti predicando la protezione della palla e una costruzione intelligente del tiro da 3 punti.

La carriera del nuovo head coach della Pallacanestro Trieste è iniziata da giocatore: laureatosi nel 2004 alla Mount St. Mary's,

è stato tre volte capitano della squadra sotto la guida di Phelan e Milan Brown. Ha accumulato 581 punti in 90 partite in carriera, di cui 56 da titolare. Christian ha guidato la Mount, in termini di punteggio, con una media di 11,3 punti a partita nella stagione 2001-2002. Ha iniziato la sua carriera di allenatore a livello universitario come assistente all'Emory & Henry College (2004-06), prima di passare alla Division I come direttore delle operazioni della pallacanestro alla Bucknell University (2006-08), poi come assistente allenatore al College of William & Mary (2008-11). L'ultimo impegno da assistant coach lo vede sedere sulla panchina della Virginia Commonwealth University, per la stagione 2011-2012.