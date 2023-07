Rosenzweig: «Non prometto risultati, ma assicuro che lavoreremo come nessun altro per portare in alto la Triestina»

TRIESTINA. Prima uscita pubblica per il nuovo presidente della Triestina Ben Rosenzweig. Il nuovo massimo dirigente alabardato è stato accolto e presentato nel salotto azzurro del Municipio dal sindaco Roberto Dipiazza, dall'assessore comunale Giorgio Rossi e dall'assessore regionale Fabio Scoccimarro.

Spiega Rosenzweig :«Trieste è una bellissima città, sono convinto che ha tanto da dimostrare e spero che la mia presenza qui serva anche per questo. Se sono venuto qui solo per la Triestina? Credo che Trieste possa proporre anche altre opportunità ma in questo momento è giusto concentrarmi sulla Triestina».

E Dipiazza scherza:«Se vuoi facciamo una catena di supermercati insieme». Parlando del prossimo campionato: «Non posso promettere i risultati ma posso assicurare che lavoreremo come nessun altro per portare la Triestina in alto».

Soddisfatto il sindaco: «In queste settimane è un momento magico per la città. Il fantasma dell'opera, Zucchero, domani sera qualcosa che non sto a dire» (ndr quasi in contemporanea l’annuncio dekl Comune, con una nota, della riapertura della galleria di piazza Foraggi dopo 420 giorni).....