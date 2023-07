Pallamano Trieste, arriva il terzino destro Matic Kosec

TRIESTE Lo sloveno Matic Kosec è un nuovo giocatore della Pallamano Trieste. Kosec, terzino destro (classe 2000, 193 cm x 86 kg), nato e cresciuto nel Rk Celje Pivovarna Lasko, proviene dal Rk Maribor Branik (Prima Lega Slovena) dove ha militato nelle ultime tre stagioni.

Queste le prime parole di Matic: "Ci tengo inanzitutto a ringraziare la Pallamano Trieste per l'opportunità offertami. Nelle ultime tre annate con la maglia del Maribor ho disputato la massima serie slovena facendo esperienza e progredendo come giocatore. Adesso però è giunto il momento di un nuovo capitolo della mia carriera, sono felice di vestire i colori del Trieste. Spero di fare, assieme ai miei nuovi compagni e allo staff tecnico, il meglio possibile sul campo in modo da ottenere risultati importanti".

Soddisfatto del nuovo innesto il ds Oveglia: "Matic è senza ombra di dubbio un giovane dotato di notevole qualità, sono molto felice di averlo portato a Trieste. Notoriamente la scuola di Celje è famosa per la qualità di atleti che riesce ad esprimere. I nostri tifosi certamente potranno vedere, sugli spalti del PalaChiarbola, una bella pallamano".