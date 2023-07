Ben Rosenzweig: “Triestina, è un privilegio essere il tuo presidente”

TRIESTE "Sono onorato di avere il privilegio di diventare Presidente di un club storico e prestigioso come la Triestina. Credo che la città di Trieste abbia tutte le caratteristiche necessarie per sostenere un club sportivo fiorente, come meritano i suoi fedeli e appassionati tifosi. Collaboreremo con un team dirigenziale eccellente e ci impegneremo a sostenerlo con le risorse finanziarie e operative necessarie per raggiungere ottimi risultati negli anni a venire. La nostra visione condivisa per il club è fondata sulla creazione di una solida base su cui possiamo costruire un successo sostenibile a lungo termine".

Così il futuro presidente della Triestina Ben Rosenzweig ha voluto presentarsi durante la sua tappa in città che lo ha visto visitare lo stadio Rocco e le strutture del club alabardato.

Nei prossimi giorni si svolgerà la presentazione ufficiale.

Nel settore sportivo, ricorda la Triestina in una nota, Alex Menta sarà il Direttore Generale, sovrintendendo alla gestione operativa e allo sviluppo del club.

Menta arriva alla Triestina dal Venezia FC, dove è stato determinante nella sua promozione in Serie A dopo 19 anni di assenza, pur operando con il secondo budget più basso della Serie B.