Ai Mondiali con il Setterosa le triestine Cergol e Gant

TRIESTE Due atlete triestine ai Campionati Mondiali. C’era da aspettarselo, considerato che ormai Lucrezia Lys Cergol, capitana della Pallanuoto Trieste di serie A1, e Veronica Gant, prodotto del vivaio alabardato in forza al pluriscudettato Orizzonte Catania, sono entrate da tempo nel giro della nazionale.

La conferma è arrivata dalla convocazioni diramante dal commissario tecnico del Setterosa, Carlo Silipo, in vista della rassegna iridata di Fukuoka, in Giappone, in programma tra il 16 e il 29 luglio.

Per la Cergol si tratta di una conferma che rende orgogliosa la ragazza triestina classe 2001, la società sponsorizzata Samer & Co. Shipping e un po’ tutto lo sport cittadino. Con l’Italia Lucrezia aveva già partecipato e vinto una medaglia pesante, quella di bronzo, all’Europeo di Spalato lo scorso settembre.

In passato era stata protagonista di medaglie in serie con le rappresentative azzurre giovanili. Adesso inizia un’avventura tutta nuova per lei. Ma anche per due orchette: la triestina Veronica Gant e la ligure Dafne Bettini, primogenita di Daniele, allenatore della squadra maschile della Pallanuoto Trieste. Per loro tre si tratta dell’esordio assoluto in un Mondiale.

Staremo a vedere dove potrà arrivare l’Italia di Carlo Silipo, attesa da un battesimo piuttosto soft con l’Argentina domenica 16 luglio alle 9 (ora italiana). Gara sulla carta assai facile anche il 18 luglio con il Sudafrica (alle 5), quindi con ogni probabilità il primo posto nel girone e l’accesso diretto ai quarti di finale il Setterosa se lo giocherà con la Grecia giovedì 20 luglio (alle 3. 30). Le gara saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e su Sky Sport Summer.

Ultimati i gironi si inizierà con le sfide a eliminazione diretta, le due finaliste saranno qualificate direttamente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per farcela l’Italia dovrà sopravanzare una tra Stati Uniti e Spagna, con le americane decisamente favorite per l’oro, e guardarsi dalle pericolose Ungheria, Paesi Bassi, Grecia, Australia e Cina. La corsa al podio, nella sostanza, è assai complicata ma alla portata di un gruppo dotato di classe e qualità.

SETTEBELLO Anche il Settebello di Sandro Campagna sarà in lizza al Mondiale di Fukuoka e proverà a dare l’assalto all’oro conquistato a Shanghai nel 2011 e Gwangju nel 2019 (l’Asia porta bene vien da pensare).

Nel gruppo azzurro al maschile c’è anche il nuovo centroboa della Pallanuoto Trieste Luca Marziali.