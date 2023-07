Triestina Calcio, fumata bianca per il closing con la nuova proprietà statunitense. Ben Rosenzweig verso la presidenza

TRIESTE. Dopo quasi 5 giorni di lavoro tra i legali del fondo americano Lbk Capital e gli avvocati di Atlas Consulting (proprietaria della Triestina Calcio) nella notte tra il 3 e il 4 luglio è arrivata la fumata bianca sull’accordo preliminare. La firma sull’atto che porterà l'Unione sotto la gestione di Lbk Capital finalmente è arrivata.

A breve ci sarà il passaggio di quote con la società alabardata che diventerà di proprietà del fondo che ha come punto di riferimento il manager-imprenditore Ben Rosenzweig. Lo statunitense, nonostante i soli 36 anni, riveste incarichi di vertice in varie aziende, anche quotate in borsa.

Rosenzweig dovrebbe essere il nuovo presidente della Triestina.