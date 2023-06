Al PalaPikelc di Opicina 80 atleti del Polet per volare in azzurro con i Kokorovec

TRIESTE. Sono agonismo, professionalità e competitività le parole d’ordine della sezione di pattinaggio artistico del Polet, la polisportiva della comunità slovena operante dal lontano 1967 ad Opicina. I pattini al Polet arrivano 2 anni più tardi grazie a Mario Vitta, poi fondatore del Jolly, e il club divenne fin da subito una big del pattinaggio artistico.

Il palmarès, in questo senso, parla chiaro. 76 medaglie messe al collo dai propri atleti tra mondiali ed europei, 32 titoli italiani, 6 ori conquistati in altri trofei internazionali. E poi la Stella d’oro al merito sportivo, che il presidente Samo Kokorovec commenta così: «Una soddisfazione enorme perché, come sottolineò Giorgio Brandolin del Coni, è un riconoscimento che di solito viene assegnato d’ufficio alle società dopo 100 anni mentre noi l’abbiamo ottenuto con le vittorie».

Vittorie che non sono casuali ma naturale conseguenza di una filosofia societaria che mira all’eccellenza. Una forma mentis, quella arancionera, facilmente riscontrabile negli allenamenti degli atleti presso la pista “Pikelc”, casa della società la cui ristrutturazione è stata completata nel 2016 rendendola il fiore all’occhiello delle strutture per il pattinaggio in città. L’intento di puntare al vertice del pattinaggio artistico passa poi dalla precisa scelta di limitare la propria attività al solo singolo libero e con un numero chiuso di 80 atleti tesserati seguiti dagli 8 istruttori Mojmir Kokorovec, Francesca Roncelli, Martina Meula, Elisa Demarchi, Karen Richter, Sani Gregori, Nina Dazzara e Stefan Tomsic coadiuvati dai preparatori atletici Michele Teghini ed Alessandra Vitrani.

«Il nostro fine nel pattinaggio artistico, rispetto alle altre sezioni come basket ed hockey nelle quali ci limitiamo alle giovanili, è puntare sull’agonismo – ancora Samo Kokorovec – e sulla competitività, ma anche sulla formazione caratteriale degli atleti affinché abbiano la mentalità giusta per sfondare. E ci riempie d’orgoglio sapere che i nostri ragazzi ottengono ottimi risultati anche nello studio o nel lavoro, segno che lavoriamo bene sotto questo aspetto».

In assenza di campioni come lo stesso Samo Kokorovec e Tanja Romano con i loro titoli mondiali – che un tempo erano l’esempio da imitare per i giovani del Polet che li potevano vedere in allenamento – oggi questo processo passa dal portare i grandi del pattinaggio a gareggiare nelle competizioni organizzate dal Polet come il trofeo internazionale giovanile “Pavel Sedmak – memorial Bressan” o la tappa di Coppa del Mondo per le categorie dai cadetti in su ospitata al “Pikelc” dall’edizione 2022. «Gare simili sono fondamentali – commenta Kokorovec – perché vedendo i più forti i nostri ragazzi possono prenderli da esempio per diventare un giorno anch’essi dei grandi campioni».

Della nidiata attuale, i nomi di punta tra gli arancioneri sono 4. Senza dubbio Metka Kuk, che può vantare 6 partecipazioni ai Mondiali inline, ma anche Sani Gregori attualmente 4ª nel ranking nazionale Jeunesse, Nina Dazzara 11ª nella graduatoria Junior e Kevin Zenic, che ai prossimi italiani punterà con decisione a salire sul podio.

«In prospettiva futura l’obiettivo è continuare a migliorare il livello medio di tutti i nostri atleti – conclude Samo Kokorovec – ed è un processo a buon punto visto che siamo da 3 anni consecutivi campioni regionali di club». Parafrasando il suo significato letterale in lingua slovena, il Polet è quindi destinato a continuare il proprio volo lungo già più di cinquant’anni.