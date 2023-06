L’amarezza della triestina Sara Gama esclusa dai mondiali

TRIESTE Non c'è Sara Gama tra le azzurre convocate per la seconda fase di preparazione ai Mondiali di calcio, e la capitana azzurra, 34 anni compiuti a marzo, non nasconde l'amarezza, sia pure con estremo garbo.

«Ho appreso soltanto tre giorni fa che non farò parte della rosa che partirà per il Mondiale in Australia e Nuova Zelanda. - scrive sui social - Nutro da sempre grande rispetto dei ruoli e, da professionista, accetto la scelta della commissaria tecnica, nonostante l'amarezza di queste ore difficili per le modalità e i tempi con cui questa decisione mi è stata comunicata».

Nel messaggio sui social Sara Gama ripercorre la sua lunga carriera azzurra: «Ho dato tutto nei diciotto anni passati in Nazionale, da quando ho indossato per la prima volta la casacca azzurra nel 2005 (...) Non sono mancati anche momenti di difficoltà, ma li ho attraversati sempre con l'orgoglio di rappresentare il mio Paese. Non mi sono mai tirata indietro, nemmeno di fronte ai problemi fisici che avrebbero potuto scoraggiarmi, come quelli che purtroppo mi hanno condizionato all'ultimo Europeo (....)

Con questo bagaglio e con questo spirito, mettendomi completamente a disposizione della ct e della squadra, mi sono preparata per poter dare il mio ultimo contributo da capitana alla Nazionale. Purtroppo, non sarà possibile.

Resto comunque orgogliosa - continua Sara Gama - del percorso di crescita e dei risultati raggiunti dentro e fuori dal campo e continuerò a spendermi in prima persona per il bene di questa maglia e dello sport a cui ho dedicato tutta me stessa. Assieme ai vertici federali, che ringrazio per gli attestati di stima e di rispetto ricevuti, - conclude l'ex capitana azzurra - rifletteremo nell'interesse esclusivo della nazionale Azzurra sull'idea di far parte della spedizione, in modalità e vesti differenti e da definire. Certamente continueremo a lavorare insieme per la crescita del nostro movimento».