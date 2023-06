Il canottaggio azzurro sempre più triestino. Una spedizione bussa ai Mondiali Under 23

TRIESTE Tempo di raduni e preparazione ai maggiori eventi internazionali, e mai come in questa stagione sono numerosi gli atleti Under 19 ma soprattutto Under 23 convocati dai rispettivi commissari tecnici di settore. Sono ben 11 i vogatori e le vogatrici del Friuli Venezia Giulia convocati al raduno valutativo dedicato alla categoria Under 23, che si svolgerà a Piediluco, al Centro Nazionale di Preparazione Olimpica e Paralimpica, da domani e si protrarrà per tre settimane sino a domenica 16 luglio, in preparazione ai Mondiali di categoria a Plovdiv (Bulgaria) dal 19 al 23 luglio. Oltre al capo allenatore del settore Under 23 maschile, il triestino Spartaco Barbo, saranno sul lago umbro Evan Benvenuto, Antonio Distefano, Benedetta Pahor, Samantha Premerl, Sofia Secoli, Filippo Wiesenfeld, Maria Elena Zerboni (Cc Saturnia), Alice Dorci, Alice Gnatta (Cus Torino), Ilaria Corazza, Aleksander Gergolet (Sc Timavo). Si tratta di atleti che nelle passate stagioni hanno già vestito la maglia azzurra, e nella maggior parte dei casi medagliati a livello continentale o mondiale, alla ricerca delle formazioni migliori per affrontare il prossimo evento iridato.

Per le convocazioni al Matrix U19, raduno selettivo a Piediluco dal 3 al 9 luglio, è stato tenuto conto dei risultati ottenuti dagli atleti nelle ultime regate, delle loro qualità tecniche specifiche nel canottaggio, dei valori fisiologici, dei curricula, e dell’età. Si tratta di un gruppo aperto, infatti altre vogatrici, vogatori e allenatori, potrebbero essere convocati per le vie brevi al termine dei Campionati Italiani di domani. Sul lago umbro sono state chiamate, le campionesse continentali Giorgia Gregorutti (Saturnia) e Noemi de Vincenzi (Nettuno), oltre a Giulia Barini, Maria Vittoria Crevatin, e Vittoria Pastorelli (Saturnia), e come aiuto allenatore del settore femminile Federico Parma. Nel frattempo, Josef Marvucic, l’atleta della Canoa San Giorgio, recente campione europeo U19 in doppio, farà parte del gruppo che si allenerà da lunedì al 3 luglio sulle acque del lago Arvo, in provincia di Cosenza. Si tratta di un periodo di allenamenti finalizzati alla formazione di quegli equipaggi che poi parteciperanno al Matrix prima dei Mondiali U19 a Vaires-sur-Marne, il bacino olimpico per Parigi 2024.

Commenta Spartaco Barbo (che sarà premiato lunedì sera con la Palma d’Oro del Coni): «Per gli U23 maschile, le convocazioni sono il frutto dei risultati della stagione da parte di ragazzi giovani, in crescita e che hanno dimostrato sul campo il loro valore. Spero fortemente che ci sia ancora qualcun altro che non è riuscito ad esprimersi ai primi due Meeting Nazionali ed al Memorial d’Aloja e che però ai Campionati Italiani faccia risultati. Uno dei miei obiettivi è di allargare più possibile la rosa e far crescere i più giovani in modo che si appassionino sempre di più al canottaggio. Per quanto riguarda il settore femminile, non è una scoperta di oggi: nella nostra regione le società hanno sempre lavorato molto bene nel tempo e i nomi che vediamo convocati ne sono una conferma».