Pallanuoto femminile, ingaggiata Arianna Gragnolati

TRIESTE. TRIESTE. Arriva direttamente dalla serie B l’ultima nuova orchetta alabardata.

Arianna Gragnolati, classe 1996, nata a Pavia, ha abbracciato il progetto della Pallanuoto Trieste dopo aver giocato nell’ultima stagione con il Metanopoli, squadra con cui ha conquistato la promozione in serie A2 mettendo a segno 22 gol impreziositi da 3 reti realizzate nei play-off.

Gragnolati è cresciuta nel settore giovanile del Rapallo Pallanuoto, ha fatto ottime cose al Matarò in Spagna, dove è rimasta due stagioni tra il 2014 e il 2016 vincendo anche il Len Trophy. Nel 2016 è tornata a giocare in serie A1 con il Rapallo, nel 2018 si è trasferita all’Nc Milano, mentre tra il 2020 e il 2022 era al Css Verona.

«Intanto vorrei ringraziare la Pallanuoto Trieste - racconta Arianna - sono reduce da un’annata contraddistinta da scelte personali importanti, quando è arrivata questa chiamata ho accettato con entusiasmo, la voglia di tornare a fare bene nel massimo torneo nazionale è davvero tantissima. Ho già giocato in nazionale con alcune delle mie nuove compagne di squadre e conosco l’allenatore per averlo avuto sia in azzurro che a Verona. È un tecnico che spinge le atlete a migliorarsi ogni giorno. Obiettivo per la prossima stagione? Il gruppo è giovane e ha ancora notevoli margini per crescere, possiamo puntare in alto».

Il tecnico Paolo Zizza inquadra la Gragnolati dal punto di vista tattico: «Ha significative qualità offensive, opera prevalentemente dal lato buono ma nel caso sa gestire il pallone da posizione due e si fa sentire anche in difesa. Ha talento, conosce il nostro campionato, sono sicuro che si ambienterà velocemente e garantirà un contributo importante in termini di gioco e gol».