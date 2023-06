Giro d’Italia Next Gen, Johannes Staune-Mittet taglia il traguardo davanti a Piazza dell’Unità a Trieste

TRIESTE. Johannes Staune-Mittet (Jumbo-Visma Development Team) ha vinto il Giro Next Gen, indossando la Maglia Rosa di leader della classifica generale ed alzando al cielo il Trofeo Next Gen. Al secondo e terzo posto si sono classificati Darren Rafferty (Hagens Berman Axeon) e Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23). La tappa conclusiva, la Cavalicco-Trieste di 135 km, ha visto il successo davanti a piazza dell’Unità d’Italia del danese Anders Foldager (Biesse - Carrera) che ha battuto Luca Cretti (Team Colpack Ballan CSB). A 10 secondi Henrik Breiner Pedersen (Team Coloquick).

Concluso il giro

Il traguardo allestito davanti a piazza Unità a Trieste. Foto Bruni

Si è concluso a Trieste, duqnue davanti a piazza dell’Unità d’Italia in uno scenario che ha già accolto in passato la corsa rosa senior, il Giro d’Italia Next Gen.

L’ultima frazione della corsa a tappe che presenta la meglio gioventù internazionale è stata la Tavagnacco (Cavalicco)-Trieste di 135 km.

Partenza dalla città di Enzo Cainero, il compianto patron delle tappe del Giro in Friuli Venezia Giulia, e prima parte lievemente ondulata lungo le morene udinesi.

Il percorso

Si passa da Pagnacco, Buja, Tarcento per proseguire nella zona dei vini di Nimis, Attimis, Faedis fino alla piana Cividalese. Nella provincia di Gorizia il passaggio è segnato dalla Grande Guerra con il Monte San Michele e il sacrario di Redipuglia per poi entrare nella provincia di Trieste attraverso la strada “alta” di Aurisina e Santa Croce. Breve picchiata verso la costa e volata finale della tappa e del Giro davanti a Piazza Unità d’Italia e al Molo Audace. Nei dettagli il tratto conclusivo riguarderà strada del Friuli, salita di Gretta, via Udine, via Barbariga, via dei Saltuari, via Stock, via Santa Teresa, largo a Roiano, viale Miramare, piazza Libertà, corvo Cavour, piazza Duca degli Abruzzi, Riva Tre novembre, Riva Caduti pere l’italianità e traguardo in Piazza dell’Unità d’Italia. L’arrivo è previsto attorno alle ore 16.

Viabilità

Per permettere il regolare svolgimento della parte conclusiva della tappa il Comune di Trieste, coorganizzatore dell’evento dell’Rcs, ha disposto l’ordinanza con i divieti di sosta e transito dalle ore 7 alle 21 (o comunque fino al cessate necessità): l’istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione per tutti i veicoli laddove non già esistente, sul piazzale Agostino Straulino–Nicolò Rode (intero piazzale ex piscina “Bianchi”), in Corso Cavour, e sulle Rive oltre che sulle strade di Aurisina, Prosecco, Strada del Friuli, Gretta e Roiano.

Per quando riguarda il transito dei veicoli nelle zone l’interdizione totale riguarda l’intervallo orario dalle 13.30 alle 16.30 di oggia.