La Pallanuoto Trieste non si ferma: portiere Caruso è il terzo innesto

TRIESTE La Pallanuoto Trieste non si ferma più. Il club sponsorizzato Samer & Co. Shipping ha ufficialmente annunciato il terzo acquisto della prima squadra maschile in vista del campionato di serie A1 2023-’24. Si tratta di Enrico Caruso, chiamato nel capoluogo del Fvg a fungere da secondo di Paolo Oliva.

Nato a Cosenza, classe 1994, dopo essere cresciuto nel vivaio del club della sua città il portiere calabrese si è spostato in Campania. Nella stagione 2014-’15 ha militato nel Posillipo che ha messo in bacheca l’Euro Cup battendo nella finale tutta tricolore l’Acquachiara Napoli in cui militavano allora gli alabardati Giuseppe Valentino e Luca Marziali. Nel campionato 2016-’17 Caruso si trasferisce in Sicilia, sponda Ortigia Siracusa, dove rimane per quattro stagioni. Nel 2020 il passaggio al Nuoto Catania, squadra con cui poche settimane fa ha conquistato la salvezza battendo nella semifinale play-out l’Anzio Waterpolis.

Caruso arriva a Triste con un contratto biennale.

«Sono orgoglioso della chiamata della Pallanuoto Trieste - racconta Enrico - stiamo parlando di una delle squadre più forti del campionato, quindi mi tuffo in questa avventura con davvero tanto entusiasmo. Conosco Giuseppe Valentino e Luca Marziali dagli anni di Napoli, gli altri miei nuovi compagni di squadra li ho affrontati spesso da avversari. Conosco e stimo l’allenatore, sono convinto che mi permetterà di crescere ulteriormente. Sono sicuro – conclude Caruso - che abbiamo tutte le carte in regola per andare lontano in tutte e tre le competizioni (campionato, Coppa Italia ed Euro Cup, ndr)».

Decisamente soddisfatto l’allenatore alabardato Daniele Bettini: «Ha maturato tantissima esperienza nel nostro campionato dalle sue prime parole mi sembra molto motivato e determinato, sono sicuro che darà il massimo per mettermi in difficoltà nella scelta di chi schierare tra i pali. Del resto nella pallanuoto il ruolo del portiere è quello più complicato, il suo innesto ci permetterà di alzare il livello in allenamento e in partita nelle tre competizioni».

LA ROSA In attesa di ulteriori arrivi e dell’inserimento dei giovani ecco la rosa della prossima stagione: Paolo Oliva (1990, portiere), Enrico Caruso (1994, portiere); Ivan Buljubasic (1987, difensore, Cro), Danjel Podgornik (1999, difensore), Giuseppe Valentino (1990, difensore); Ray Petronio (1984, attaccante), Michele Mezzarobba (2000, attaccante), Andrea Razzi (1988, attaccante), Andrea Mladossich (2002, attaccante), Giacomo Bini (1990, attaccante), Marin Dasic (1998, attaccante, Cro); Mislav Vrlic (1996, centroboa, Cro), Luca Marziali (centroboa, 1991).

USCENTI Tre per ora i giocatori in uscita: Francesco Ghiara (1997, portiere), Yusuke Inaba (2000, attaccante) e Ivo Bego (1998, centroboa).