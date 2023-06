Pallanuoto Trieste, ingaggiato l’attaccante croato Marin Dasic

TRIESTE. La Pallanuoto Trieste si rinforza tornando a pescare dalla Croazia.

Marin Dasic, attaccante zagabrese classe 1998, è un nuovo giocatore del club alabardato. Scuola Mladost, compagine da sempre ai vertici del campionato croato, Dasic ha disputato l’ultima stagione nella massima serie francese nelle fila dell’Ent Lille Metropole. Nel mezzo anche due stagioni negli Stati Uniti d’America alla University of Southern California (Usc), dove nel 2018 ha vinto il campionato Ncaa.

In patria ha invece vinto uno scudetto e due coppe nazionali. In Europa ha totalizzato 40 gol in 26 presenze prendendo parte anche ad una finale di Euro Cup.

«Appena mi ha chiamato la Pallanuoto Trieste non ci ho pensato un istante ad accettare - racconta Marin - ho sentito parlare benissimo del club e qui ho due amici come Mislav Vrlic e Ivan Buljubasic. Sono davvero contento, non vedo l’ora di iniziare a confrontarmi con il campionato italiano, possiamo fare grandi cose. Grazie alla società che mi ha concesso questa opportunità, sono ansioso di conoscere tutti i miei nuovi compagni e lo staff».

Grande soddisfazione da parte dell’allenatore alabardato Daniele Bettini: «Parliamo di un atleta completo, che può ricoprire la posizione quattro e cinque. Un giocatore bravo in fase difensiva, con un gran tiro e velocità natatoria. Dasic è un atleta che si impegna duramente in allenamento, ha spiccate doti umane e siamo convinti che non avrà alcun problema ad integrarsi nel gruppo. Ci aspettiamo molto da lui, crediamo possa fare la differenza anche in un team di vertice».

Fautore dell’arrivo di Dasic in città è stato il direttore sportivo della Pallanuoto Trieste Andrea Brazzatti: «Marin è ancora giovane, ma già con una buona esperienza a livello internazionale. È la tipologia di giocatore che cercavamo, che sa adattarsi alla pallanuoto dinamica che esprime la nostra squadra. Un caloroso benvenuto a Trieste».

Con Miran Dasic la pattuglia di croati alla corte del presidente Enrico Samer sale dunque a quota tre visti i recenti rinnovi di contratto di Mislav Vrlic e Ivan Buljubasic.