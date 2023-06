Calcio, il preparatore dei portieri triestino Esposito alle giovanili dell’Udinese

TRIESTE. «Ringrazio tutta la famiglia Kocman e il mister Radenko Knezevic per la fiducia dimostrata in queste 7 stagioni sportive in cui sono cresciuto molto: se ho ricevuto l’opportunità di spostarmi all’Udinese lo devo anche a loro».

Triestino, classe 1980, Marco Esposito è stato il punto di riferimento dei portieri carsolini di Monrupino dal 2016-’17 a oggi. Arrivato alla corte dei Kocman assieme all’allenatore Gianni Tortolo, il preparatore dei portieri ex Centro Giovanile Studenti, Fani Olimpia e Vesna ha accettato la proposta giunta dall’Udinese di seguire le squadre giovanili Under 14 e Under 13. Un altro triestino dunque al servizio delle zebrette friulane dopo Alessandro Gridel, allenatore della formazione Under 17.

«Il Kras Repen è una società organizzata, lo staff tecnico è molto preparato, credo di essere cresciuto molto in questi anni. Sicuramente devo anche a loro il fatto di aver avuto l’opportunità di spostarmi all’Udinese», racconta Esposito.

L’addio arriva proprio a poche settimane dalla retrocessione in Promozione del club carsolino. «Ammetto che è davvero un dispiacere per me lasciare il Kras dopo una retrocessione: spero che al più presto possa ritornare in Eccellenza. Sicuramente grazie all’esperienza di Goran Kocman e alla professionalità di mister Knezevic il club risalirà molto presto la china dimenticandosi quest’ultima brutta stagione».

Nella prossima stagione agonistica dunque Esposito opererà in seno all’Udinese, un salto di qualità davvero importante e stimolante per un preparatore tra i più seri e apprezzati in tutto il panorama del Friuli Venezia Giulia.

«Arriverò in un ambiente nuovo per me, una società professionistica con tecnici e giovani di ottima qualità. Allenare i portieri nel settore giovanile dell’Udinese non può che essere motivo di grande orgoglio per me. Ho avuto modo di parlare con il responsabile del settore giovanile Angelo Trevisan un paio di volte alla Dacia Arena, l’ambiente mi è piaciuto molto, società e strutture sono di indubbio valore quindi non vedo davvero l’ora di iniziare questa mia nuova avventura sportiva».

MERCATO Intanto continuano ad esserci movimenti di mercato in casa Kras. Per ora ancora in uscita. Dopo l’addio della bandiera Stefano Simeoni, salutano Monrupino altri quattro giocatori: Gianluca Potenza, Ciro Autiero, Marco Raugna e Debenjak.