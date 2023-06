Via ai Global Games: la portacolori azzurra è la triestina Giorgia Marchi. In gara anche Kevin Casali

TRIESTE Oggi avrà l’onore di essere la portabandiera della Nazionale italiana durante la cerimonia inaugurale, da domani comincerà la caccia alle medaglie.

La triestina Giorgia Marchi è una degli atleti di punta della spedizione azzurra in Francia alla sesta edizione dei Global Games, la più importante competizione internazionale per atleti con disabilità intellettivo relazionale.

La manifestazione si svolge ogni quattro anni in una decina di giorni di intense competizioni. Ma Marchi non sarà l’unica rappresentante triestina: in vasca infatti ci sarà anche Kevin Casali, tesserato per la Triestina Nuoto.

Sopra Kevin Casali insieme a Greg Paltrinieri

Sono 46 gli atleti che sono stati convocati dalla Fisdir, federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, suddivisi in dodici discipline sportive. L'Italia è presente nelle gare di atletica leggera, canottaggio, karate, taekowondo e nuoto.

Giorgia Marchi e Kevin Casali sono due dei tre nuotatori azzurri S14, classe II1 per la Virtus, l'organismo internazionale che si occupa a livello mondiale di tutte le loro attività sportive e che ha organizzato l'evento. Il terzo nazionale è il compagno di squadra di Marchi al Verona Swimming Team Misha Palazzo.

Partecipano anche le categorie II2, ragazzi con sidrome di down e II3 per atleti con autismi.

Questa manifestazione non rappresenta una novità nel curriculum di Giorgia Marchi. Ha infatti già partecipato ai Global games svoltisi quattro anni fa a Brisbane in Australia quando ottenne l'accesso alla finale dei 200 rana e fece segnare il nuovo record (1'20”93) nei 100 farfalla. Ha preso parte inoltre a diverse edizioni europee, l'ultima delle quali si è svolta in Polonia a Cracovia la scorsa estate. In quell’occasione il bilancio della paralimpica triestina era stato di una medaglia d’oro nei 200 rana, un argento nei 50 rana e 3 bronzi nei 100 rana, 200 misti e 100 misti. Detentrice di 32 record italiani, Giorgia Marchi ha partecipato anche alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e ha già ottenuto il tempo minimo per poter ambire anche all’edizione di Parigi 2024.

Le sue gare ai Global Games: domani 100 rana e 50 farfalla, martedì 100 stile, 50 rana e 200 misti, mercoledì 200 rana, 100 dorso, giovedì 8 giugno 50 dorso, venerdì 9 giugno 100 farfalla e 50 stile. Insomma, una stakanovista. Nelle scorse settimane è stata invitata per partecipare a fine giugno ai Sette Colli al Foro Italico, la più attesa e importante manifestazione natatoria italiana.

Kevin Casali, 29 anni, originario della provincia di Reggio Emilia ma tesserato per la Triestina Nuoto, a sua volta ha già partecipato salendo sul podio all’ultima edizione dei Global Games. A Brisbane infatti si era messo al collo la medaglia d’argento negli 800 metri stile libero in 9’21”31.

Kevin ha conquistato il pass per la manifestazione che si apre a Vichy stabilendo il nuovo record italiano dei 1500 stile libero in 17’05”32.