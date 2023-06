Il 2 giugno torna la classica Napoleonica: partenza da Monte Grisa

TRIESTE Tutto pronto per una nuova tappa del Trofeo Trieste, organizzato dalla S.Po.R.T Trieste e giunto alla sua verntunesima edizione.

Venerdì 2 giugno, come di consueto nella giornata della Festa della Repubblica, si terrà la 44sima edizione della “Napoleonica”, quarto appuntamento su otto del Trofeo e curata dall’Asd Cral Trieste Trasporti.

Nel 2022 alla manifestazione, che si svolgerà in memoria di Giorgio Braico, al maschile si impose il bergamasco dell’Atletica Valle Brembana Elia Balestra che riuscì a stroncare nella seconda parte di gara la resistenza del carnico Giuseppe Puntel mentre al femminile si assistette all’assolo della siciliana trapianta a Trieste Chiara Pianeta dell’Asd Team Km Sport. Domani il ritrovo per i partecipanti è previsto dalle ore 8 nel Piazzale di Monte Grisa e le iscrizioni sul posto si potranno effettuare fino alle 9.15.

Alle 9.30 sarà dato lo start alla competizione che si svilupperà su un tracciato di 7,3 chilometri (con partenza e arrivo al Tempio Mariano di Monte Grisa), disegnato tra la Via Crucis, l’Obelisco, la Strada Vicentina e il Sentiero Cobolli.

Questo 2023 è stato un anno di cambiamento per la S.Po.R.T (Società Podistiche Riunite di Trieste) dato che lo storico Presidente Ruggero Poli ha lasciato il testimone a Corrado Venturati, impegnato da anni soprattutto nell’organizzazione della Mujalonga Sul Mar e della Trieste Spring Run con l’Asd Trieste Atletica Aps e l’Apd Miramar.

«Io, le diverse società e la squadra su cui posso contare - spiega Venturati - abbiamo iniziato un percorso ambizioso ma in cui crediamo molto. Queste prime tre gare del Trofeo, con oltre 400 iscritti, hanno dimostrato che l’evento piace e ci si può lavorare per farlo crescere. Nella pausa di luglio e agosto saremo comunque a faticare per poter proporre nel 2024 importanti novità». —