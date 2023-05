Volley Fvg, il Kontovel batte il Farravolo e conquista la promozione in serie D

TRIESTE. Il Kontovel può esultare al termine della stagione: vince il titolo in Prima Divisione femminile e trova il pass per il torneo di D regionale.

Nella finalissima che si è svolta nell’impianto sportivo dell’Ervatti di Borgo Grotta Gigante, Kontovel–Farravolo finisce 3-2 (25:17, 23:25, 22:25, 26-24, 15:13) in circa due ore e mezza di gioco.

KONTOVEL: Ciuch, Kovacic, Breganti, Kalin, Skerk, Gruden, Bezin (L1), Pertot, Ban, Sossi, Hussu, Ukmar, Micussi, Feri (L2). All. : Erik Calzi.

Dopo una partita molto tesa ed emozionante, ricca di colpi di scena, di inseguimenti e sgambetti, le pallavoliste del Kontovel hanno sconfitto il Farravolo dopo cinque estenuanti set, e sono passate così dalla 1ª divisione alla serie D rosa, ritornando nei tornei regionali. La formazione di coach Erik Calzi ce la fa comunque solo al termine di una gara lunga, faticosa, tremenda, rimessa in rotta dopo l’1-2 per le ospiti.

Nella finale terzo posto, vince il Moraro: Soča Lokanda Devetak – Pall. Moraro 2-3 (25:19, 26:28, 25:18, 16:25, 11-15). Ricordiamo che, al termine della stagione regolare e del girone unico, approdavano ai play-off le prime quattro del ranking. Primo posto, con 57 punti e 19 vittorie per il Kontovel, appunto, Soča Devetak secondo, Farravolo terzo a quota 49, e infine quarto Moraro, a 47 punti, entrambe con 17 successi in stagione, che avevano escluso in extremis il Volley Club giunto quinto a 2 lunghezze.

Poi nelle semifinali incrociate, nella sfida tra prima e quarta. Il Kontovel nella regular season ha avuto la meglio facilmente in due gare sul Moraro, sconfitto prima fuori 1-3 e poi con un rotondo 3-0.

Nell’altra semifinale a sorpresa era passato il Farravolo, che da terzo, ha escluso con due vittorie in gare risicate ed equilibrate, il Soča Devetak, venuto a mancare nella fase decisiva.

Una lunga stagione, tante battaglie, e un Kontovel che ha condotto fino alla fine, trovando però nel Farra un team esplosivo, sorprendente, già carico per i successi nelle giovanili, e capace di rendere la vita davvero difficile alle ragazze di Calzi, sino a pochi passi dal traguardo.