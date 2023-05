Pallavolo, New Virtus Trieste: Maurizio Corvi il nuovo coach

TRIESTE. Finita una stagione importante, l’ennesima, la quarta consecutiva in B nazionale per la New Virtus, ed è ora di analisi in casa e di saluti. Ringraziamenti da parte dello staff e del vertice della squadra vanno al main-sponsor Cg Impianti, per il supporto importante, e al tecnico Carlo Della Maria, per la stagione curata e condotta con buoni risultati nonostante difficoltà iniziali e problemi fisici.

Della Maria lascia dopo una stagione, ed è appena arrivata la notizia del nuovo allenatore chiamato dalla Virtus per condurre la squadra nel 2023-24: è Maurizio Corvi. Volto noto in Regione e alle nostre latitudini. Allenatore dal 1997, Corvi iniziò con l’Ok Val maschile di serie D e Under 18 a Gorizia, poi solo esperienza nel femminile. pallavolo Staranzano promozione dalla D alla C, pallavolo Manzano due anni di serie C, Torriana Gradisca promozione dalla C alla B2 e promozione dalla B2 alla B1, e ancora un biennio con Sangiorgina due anni di serie C.

Con la Pallavolo Monfalcone promozione in B2, campionato regionale under 18 e sesto posto finali nazionali under 18, quindi con l’Est volley: promozione in B2 e coppa regione, promozione in B1 Per un totale in questo lasso di tempo, che parla di 9 anni di serie C con 4 promozioni, sette annate di B2 con due promozioni in B1. Conclusa la stagione da metà maggio è stato il tempo di colloqui personali e confronti con le ragazze della rosa, per conoscere le loro intenzioni, in anticipo, e per sondare i progetti del neotecnico Corvi.

Oggi un allenamento, per riprendere il filo logico e ripartire con una parte del gruppo storico delle ragazze di quest’anno, più qualche giovane e qualcuna proveniente dal Friuli. Programmazione che partirà a breve, giugno sarà mese di allenamenti, e nel mentre si procederà alla ricerca di ulteriori tasselli per la rosa, l’equipe tecnica, i preparatori e lo staff. Una Virtus che dunque stasera, riparte dalla Svevo a conoscenza di un Corvi, impaziente di iniziare. A. T.