Calcio Fvg, play-off: Breg promosso in Prima Categoria. Svanisce il sogno Promozione dell’Azzurra Gorizia

TRIESTE. Domenica 28 maggio, giornata di verdetti per il calcio dilettantistico del Fvg.

Nella finalissima di Prima Categoria la Trieste Victory Academy batte 2-1 a domicilio l’Azzurra Gorizia cui sarebbe bastato un pareggio per avere garantito il salto di categoria in Promozione. Lupetti avanti nel primo tempo per 2-0 (2’ Ruzzier e 28’ Tawgui), poi i goriziani accorciano nella ripresa all’8’ con Wozniak. Ora i triestini sperano in un possibile ripescaggio.

Nella finalissima di Seconda Categoria il Breg batte 2-1 a Dolina la Polisportiva Opicina. Decisivo nei tempi supplementari il gol di Sabadin (al team di Bertucci sarebbe bastato un pari per la promozione). Grande festa per la formazione di San Dorligo che ritrova così la Prima Categoria.