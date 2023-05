Pallavolo Fvg, il Cus Trieste sbanca Pordenone e sale in serie B

TRIESTE La squadra maschile di pallavolo del Cus Trieste è stata promossa in serie B.

I gialloblù hanno sbancato Pordenone nell'ultimo match della poule promozione. Sarebbe bastato in punto per l'aritmetico salto di categoria ma gli universitari hanno chiuso in bellezza un campionato strepitoso andando a battere in trasferta il Pordenone Volley con il risultato finale di 3-1.

Per il Cus Trieste si chiudono dunque le porte della serie C e si aprono quelle della B.