La Pallanuoto Trieste batte Savona: l’Euro Cup è più vicina

TRIESTE Dopo tre quarti di gara trascorsa ad inseguire, la Pallanuoto mette la freccia e sbanca un Savona che con il passare dei minuti ha perso il controllo di una gara in pugno e avvicina così la certezza della qualificazione alla prossima Euro Cup, distante solamente una vittoria.

La copertina è di un infinito Buljubasic (4 reti); terminale offensivo della squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping che ha incassato, reagito, spinto e inciso raccogliendo un risultato pesantissimo, peraltro inedito da 5 anni. Con l’11-9 di gara 1, la palla ora passa al’euro-match point di Savona, mercoledì alle 19. In largo Irneri si son visti inizi migliori e il meritò è tutto di Durdic che dopo 3’ dà inizio alle ostilità con lo 0-1 che rompe il ghiaccio poco prima del raddoppio di Guidi che sfrutta al meglio la superiorità numerica.

Rey Petronio da pochi metri accorcia le distanze ma un’altra sgasata di Durdic sotto al sette lascia i liguri a +2. Trieste rimane in scia con Bini che fa 2-3 ma è ancora la precisione di Durdic a seminare il panico dalla parte opposta con il 2-4 che nuoce agli alabardati. Nel secondo quarto Savona usa geometrie facili ma veloci: Campopiano lancia i biancorossi su un pericoloso +3 prontamente disinnescato da Razzi; il primo a scardinare la porta di Nicosia, attento su altre due esplosioni di Mezzarobba.

Il cambio campo fa bene alla squadra di Angelini in gol anche con Bruni che chiude alle spalle di Oliva un ottimo palleggio degli ospiti. Pronta la replica di Petronio che raccoglie in orizzontale da Inaba e fissa la sfera nell’angolino nel tentativo di scuotere i suoi verso la rimonta.

L’appello è raccolto da Valentino che con una sassata sotto la traversa mette i padroni di casa sulla via del pareggio, raggiunto dal guizzo liberatorio di Buljubasic. Savona non sta ad applaudire e si ripropone immediatamente in avanti con la stoccata vincente di Patchaliev che vale il 6-7 neutralizzato dal break esuberante di Buljubasic, bravo a chiudere il sipario del terzo quarto con un pareggio strappato agli avversari nel momento più delicato della partita.

L’ultimo quarto si apre con un’acrobazia di Buljubasic che ha definitivamente preso Trieste per mano e abbaglia Nicosia per il primo +1 casalingo. Patchaliev rimette le cose a posto ma la notizia peggiore arriva dal rosso sventolato in faccia a Petronio, condita dall’8-9 di Durdic: un’incudine alleggerita dall’ennesimo destro di Buljubasic che tiene ancora a galla Trieste; merito condiviso con Oliva, autore di un salvataggio clamoroso a una manciata di minuti dalla fine.

La pausa è un lusso non contemplato dalle due formazioni che non rinunciano alle ripartenze; Inaba si trova tra le mani il pallone del rigore del 10-9 e fa quello che sa fare meglio; il resto è resistenza in apnea di una trincea tra le onde che premia gli alabardati, capaci di infilare anche l’11-9 a tempo scaduto con il giapponese, un secondo prima della gioia.