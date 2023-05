Calcio Fvg, Torviscosa salvo. Ufm fuori dai play-off. Trieste Victory e Opicina in finale promozione

TRIESTE. Domenica 21 maggio ha sancito la permanenza in serie D del Torviscosa. Il team friulano ha impattato per 0-0 contro il Portogruaro al termine di 120 minuti in cui la formazione di Pittilino ha ottenuto l’obbiettivo fondamentale per mantenere la categoria: non perdere contro i veneti.

In Promozione-girone B saluta i sogni di gloria l’Unione Fincantieri Monfalcone che perde per 1-0 sul campo del Lavarian Mortean la semifinale play-off.

In Prima Categoria-girone C grande exploit della Trieste Victory Academy che sbanca San Lorenzo Isontino battendo 2-0 l’Isontina grazie alle reti messe a segno da Vouk e Vascotto. I lupetti affronteranno ora nella finalissima l’Azzurra Gorizia.

In Seconda Categoria-girone D la semifinale play-off tra Polisportiva Opicina e Audax Sanrocchese è finita 3-3 dopo i tempi regolamentari. Nei supplementari i gialloblù trovano il gol vittoria. Nella finalissima il team di Lorenzi affronterà la corazzatta Azzurra Gorizia.